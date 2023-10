Denunciaron a un joven que tuvo relaciones con una menor

sábado 28 de octubre de 2023 | 4:00hs.

Un hombre de 42 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Oberá y denunció que su sobrina de 14 habría sido víctima de abuso sexual por parte de un vecino de 18, para lo cual exhibió videos explícitos que probarían la acusación.



En consecuencia, desde el Juzgado de Instrucción Dos ordenaron una serie de medidas tendientes a contener a la presunta víctima, al tiempo que ordenaron la detención del sospechoso, el cual hasta el momento no fue hallado.



La denuncia fue radicada el jueves por la tarde y en ella se dejó constancia de que la menor habría manifestado que tuvo relaciones consentidas con su vecino.



Al respecto, un vocero del caso mencionó que el caso podría encuadrarse en el delito de estupro, el cual se halla regulado por el artículo 120 del Código Penal e implica mantener una relación sexual consentida con una persona entre 13 y 16 años “aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor”.



Con relación al hecho, el denunciante contextualizó que él y una hermana están al cuidado de su sobrina porque es huérfana de madre y conviven desde el 2017.



En tanto, el pasado 14 de octubre a la madrugada su hermana notó que la menor no estaba en su habitación y se había ausentado sin avisar.



La llamaron a su celular, la chica respondió y comentó que estaba en una de las escaleras del barrio con un amigo.



Inmediatamente volvió a la casa y la tía le quitó el teléfono para revisar su contenido, sin imaginar lo que encontraría en el aparato.



Posible pena

Lo primero que hizo la mujer fue mirar el Whatsapp de la menor, donde constató que ella chateaba con su vecino J. R. (18) y la mayoría de las conversaciones eran de índole sexual.



Luego ingresó a la galería del celular y la sorpresa fue aún mayor, ya que encontró videos sexuales grabados por la menor y el vecino.



Incluso, en la denuncia se precisa que en las imágenes se observa que mantenían relaciones sexuales en la habitación de la jovencita, momentos en que sus tíos se encontraban trabajando o fuera de la vivienda familiar, estimaron.



En ese contexto, el denunciante acotó que al hablar con la menor sobre lo sucedido, en todo momento ésta defendió a su vecino y afirmó que mantuvo relaciones sexuales consentidas.



Por ello, los tíos demoraron algunos días en radicar la denuncia, lo cual finalmente se concretó el último jueves.



En consecuencia, desde el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá dispusieron la activación del protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para víctimas de abuso sexual.



También se ordenó la demora del implicado, aunque al cierre de esta edición el mismo aún no había sido ubicado.



Asimismo, se fijará fecha para la declaración de la jovencita en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en hechos de esta índole.



En caso que el expediente se encuadre como estupro, es decir por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, el implicado podría recibir una pena de prisión de tres a seis años, según la normativa vigente.