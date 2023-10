sábado 28 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, destacó ayer que “más de 17,5 millones de personas ya accedieron a la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en la canasta básica” durante los primeros 25 días de octubre.



“Medidas como esta cuidan el bolsillo de trabajadores, jubilados, autónomos y monotributistas con $67.800 millones que vuelven directamente al consumo interno”, subrayó Massa en una publicación en la red social X.



El funcionario destacó así el alcance del programa “Compre sin IVA”, anunciado a mediados de septiembre como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para morigerar el impacto de la devaluación de mediados de agosto.



“Compre sin IVA” establece un régimen de reintegros del 21% de las compras realizadas en comercios minoristas y mayoristas, con un tope de hasta $18.800, y alcanza a trabajadores que cobran salarios hasta $708.000, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), 2,3 millones de monotributistas que no perciben otro ingreso y 440.000 empleadas domésticas.



El beneficio aplica a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras.



De igual manera, quedan alcanzadas las compras con “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo”.



Asimismo, se incluyó “a los dos millones de beneficiarios del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad”, según anunció Massa el 12 de octubre último.



Según dijo, la medida apunta a que “de acá al 30 de diciembre, y si es ley definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar”.



“Queremos que el esfuerzo que estás haciendo venga acompañado de un esfuerzo del Estado, para que entre todos superemos el golpe al bolsillo que representa la inflación, producto de la devaluación que el FMI (Fondo Monetario Internacional) le impuso a la Argentina”, enfatizó el funcionario.



El programa fue reglamentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Resolución General Nº 5418/2023, y comenzó a regir el 18 de septiembre último, en principio hasta el 31 de diciembre, ya que podría extenderse al año siguiente.



En este sentido, se destaca que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para que el programa “Compre sin IVA” se mantenga en 2024, pero por un monto de hasta $23.000 mensuales.



Apoyo de vicegobernadores

Vicegobernadoras y vicegobernadores de 17 provincias expresaron ayer su respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa por Unión por la Patria (UP) para el balotaje del próximo 19 de noviembre y destacaron la capacidad del postulante para “construir los consensos que nuestro pueblo necesita para edificar un futuro mejor para todas y todos”.



“El momento histórico que enfrenta nuestro país exige la conducción y el concurso de quienes estén más preparados para superar las dificultades”, destacaron en un comunicado.



Los representantes provinciales consideraron que Massa “es la mejor garantía de estabilidad económica, aumento de la producción y más empleos con un sostenido crecimiento de los salarios”.