Cómo se debe actuar ante un caso de bullying en una escuela

jueves 26 de octubre de 2023 | 12:05hs.

En la jornada de este jueves se dio a conocer sobre un caso de denuncia a autoridades de una escuela por no intervenir ante reiteradas situaciones de acoso que sufrió una nena de 9 años en Posadas.

El abogado y Capacitador, Mariano Antón, ex dirigente del INADI en Misiones dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Lo importante en estos temas es saber es que a diferencia de tiempos pasados donde a veces nos concentramos en el sujeto agresor o en la situación de violencia más tradicional que era la física, que era la visible, hoy las escuelas saben muy bien y se viene trabajando hace muchísimo tiempo que no sólo hay que llevar a cabo tareas preventivas respecto a estas dimensiones sino que la omisión hoy ante el abordaje de una situación ya visibilizada o la puesta en conocimiento, genera consecuencias en todos los sujetos que están obligados a intervenir y no lo hayan hecho”.

“Hoy las leyes vinculadas al sistema educativo y al abordaje de las violencias, que hay sujetos que la normativa señala de manera específica y clara que identificando una situación de violencia de cualquier tipo están obligados a intervenir y la ley pide esa intervención obligatoria a todos los que trabajamos en el sistema educativo, de salud, de seguridad y sociales, es decir, es una obligación calificada. Esto en el mundo educativo ya es algo que está súper instalado pero a su vez lo que te pide principalmente en la actividad docente es que identificado el caso uno puede llevar a cabo las primeras intervenciones y si esto no alcanza, tenés que tener capacidad de articular con el entorno”, detalló.

A continuación añadió que por fuera de la escuela hay una responsabilidad directa de protección de instituciones en el cuidado de la situación de niños, niñas y adolescentes, “y todo este esquema las escuelas lo tienen que tener claramente aceitado porque tienen la misión de educar, en cuanto estén dadas las condiciones para poder hacerlo, y si tengo situaciones que exceden hay que articular con aquellos que tal vez tengan más expertis para el caso particular. El primer canal de abordaje ante un caso es la escuela, que analizará la situación de riesgo y qué herramientas se tiene dentro de esa propia institución y lo que te diga una autoridad del colegio, no excluye la responsabilidad que tenga el docente respecto al abordaje de este tema”.

“Si el docente actúa como corresponde, nos quedamos dentro de la institución educativa y evalúa la necesidad de articular con otros organismos según la gravedad del caso y si no sucede lo que se espera se tiene la posibilidad de acudir a cualquier otro organismo, entonces se disparan los mecanismos institucionales de control que están estipulados”, remarcó.

Además apuntó que puede ser que un docente no esté familiarizado con el abordaje pero alguien de la institución tiene que saber cómo transitar este proceso, “ la normativa pone a los otras instituciones como sujetos deudores de la escuela, tienen que ir porque no hay nada más importante hoy desde lo normativo que la protección a un niño o una niña en situación de desamparo. Estamos en una etapa muy buena porque antes que un docente defienda a un niño o niña era una cuestión actitudinal y hoy es una oportunidad legal, la ley indica qué se debe hacer”.

“Una de las reglas es que la expulsión no es la opción uno para el abordaje de un problema en el sistema educativo”, finalizó Anton.