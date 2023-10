Lula aseguró que no hay una guerra, sino un genocidio contra palestinos

jueves 26 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró ayer que el conflicto entre Hamas e Israel no es una guerra, sino un “genocidio” que ha terminado con la vida de más de 2.000 niños.

“El problema es que no es una guerra, es un genocidio que ha matado a casi 2.000 niños que no tienen nada que ver con esta guerra, son víctimas de esta guerra. No sé cómo un ser humano es capaz de luchar una guerra sabiendo que el resultado de esta guerra es la muerte de inocentes”, afirmó.

El presidente de la mayor economía latinoamericana había fustigado ayer la ofensiva de bombardeos y ataques de Israel contra la Franja de Gaza, y afirmó que “Israel no tiene que matar millones de inocentes porque Hamas cometió un acto terrorista”. Ayer en un acto que marcó su regreso a los discursos en el Palacio del Planalto tras haber sido operado de la cadera, Lula dijo que su país trabaja por la paz y elevó el tono al calificar el conflicto como un “genocidio”.

Según Lula, lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente “es muy grave, es decir, no se trata de discutir quién tiene razón, quién está equivocado, quién disparó el primer tiro, quién disparó el segundo”.

Macron se reunió con el presidente de la autoridad palestina Mahmud Abbas.

Brasil ocupa la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, ante el cual presentó una moción de alto el fuego aprobada por 12 países pero vetada por Estados Unidos.

Lula dijo tenía previsto conversar con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, para negociar la salida de los brasileños que se encuentran en la Franja de Gaza sin poder abandonar el territorio palestino hacia Egipto.

“Hasta ahora no se les permitió regresar”, se quejó Lula, cuyo gobierno repatrió a unos 1.400 brasileños que residen o estaban de vacaciones en Israel desde que el movimiento islamista palestino Hamas lanzó una serie de ataques contra Israel el 7 de octubre.

Un error entrar a Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró ayer que una operación terrestre “masiva” de Israel en Gaza sería un “error” porque pondría “en peligro la vida” de civiles “sin proteger a Israel a largo plazo”, en declaraciones desde Egipto, donde anunció además que su país enviará ayuda a la Franja de Gaza.

“Si es una intervención masiva que pone en peligro la vida de la población civil, pienso que es un error (...) y también porque no protegería a Israel a largo plazo y sería incompatible (...) con el derecho internacional e incluso con las leyes de la guerra”, declaró Macron tras reunirse con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi. Durante una comparecencia junto a su homólogo egipcio, el mandatario francés dijo que un buque de la Armada francesa zarpará esta semana con suministros para los hospitales de la Franja de Gaza, donde cree que la ayuda debería poder entrar “sin restricciones” ante la delicada situación humanitaria que afronta la población civil, en medio de los bombardeos y el bloqueo del enclave palestino por parte de Israel, en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre.

París “está movilizado para responder a las necesidades urgentes de los palestinos. Acceso a la electricidad, en particular para hospitales, acceso a agua y ayuda alimentaria”, tuiteó sobre el tema. Macron, que en los últimos días se reunió con otros líderes regionales, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, celebró el papel de Egipto en la reapertura del paso de Rafah, el único cruce fronterizo de la Franja que no está controlado por Israel, pero señaló que “la situación es crítica”.

Macron llamó a respetar en cualquier contexto a los civiles, alegando que “Francia no practica un doble rasero” y que “el derecho internacional se aplica a todo el mundo”, en un mensaje velado tanto a las fuerzas israelíes como a los milicianos palestinos.

Netanyahu admite errores

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitió ayer por primera vez que después de un análisis por las fallas en la seguridad que dejó en evidencia el ataque de Hamas del 7 de octubre el Gobierno y él mismo deberán dar “respuestas”.

“Se examinarán las fallas y todos tendrán que dar respuestas, incluso yo. Pero eso ocurrirá más tarde”, señaló Netanyahu. En un mensaje televisivo, el funcionario explicó que por su rol tiene “la responsabilidad de asegurar el futuro del país”.



Hay 21 argentinos rehenes

Con nueve argentinos ya fallecidos desde que se iniciara el ataque del grupo terrorista Hamas hacia Israel, el Gobierno argentino intensifica los diálogos con países de la región, con el objetivo de lograr la liberación de 21 rehenes de nacionalidad argentina en manos de Hamas. “Estamos trabajando y dialogando con las autoridades de Israel”, contestaron ayer desde la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero, una información que corroboran desde la sede diplomática israelí en Buenos Aires.

Más allá de esos contactos formales, que se extienden a la colaboración permanente entre las divisiones de Interpol de ambos países, este diario pudo saber que la diplomacia argentina tiene “contacto permanente” con Qatar, cercano a Hamas y cuya mediación permitió la liberación de dos rehenes de origen estadounidense durante el fin de semana.



Francisco pidió por la ayuda humanitaria

El papa Francisco reiteró ayer su pedido de ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en medio de los sistemáticos ataques y del bloqueo del Ejército israelí, al tiempo que reclamó una vez más la liberación de los rehenes de varias nacionalidades, entre ellos varios argentinos, tomados por el grupo islamista palestino Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel.

“Pienso siempre en la grave situación en Palestina e Israel. Animo la liberación de rehenes y el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza”, dijo el pontífice durante la Audiencia General que encabezó en la Plaza San Pedro. “Sigo rezando por quien sufre y esperando caminos de paz en Medio Oriente, en la martirizada Ucrania y otras regiones heridas por la guerra”, agregó.

La ONU intenta bajar polémica con Israel, que prepara su intervención