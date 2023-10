Ituzaingó: demoran a varios menores que hacían ruidos con sus motos

miércoles 25 de octubre de 2023 | 12:45hs.

Un grupo de jóvenes adolescentes de la ciudad fueron demorados por agentes de la policía correntina por circular con sus motocicletas incumpliendo todas las normas de seguridad en el tránsito.

El hecho ocurrió este fin de semana, cuando un grupo de adolescentes de entre 15 y 17 años circulaban sin seguridad en sus motos a alta velocidad poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros. Se desplazaron por distintos lugares de la ciudad “molestando”; con los escapes totalmente libres.

A raíz de esta situación, personal de la Comisaría Segunda realizó un seguimiento controlado sin poner en peligro a nadie y logró demorar al grupito de “nenes” que molestaban a los vecinos.

Según señalaron desde la Policía, cuando lograron demorarlos en el barrio General San Martín, no tenían casco, no tenían carnet de conducir, no tenían papeles de las motos, y encima varias de ellas con caños de escape libre.

Las motos de distintas cilindradas fueron secuestradas y llevadas a la sede de la Comisaría Segunda. En la mañana se dio aviso a los padres y tutores de los menores, que debieron pagar una abultada multa contravencional para poder retirar las motos y además debieron traer los caños de escape originales porque los modificados quedaron secuestrados para siempre.

Recuperan una moto robada

Por otra parte, efectivos Policiales de la Comisaria Tercera de esta ciudad, tomaron conocimiento en las últimas horas a través de una denuncia que, personas desconocidas habrían sustraído una motocicleta, marca Honda de 125cc., la cual se encontraba en inmediaciones de las calles Pedro Ferre y La Rioja.

Por tal motivo, los Policías procedieron a efectuar las labores de investigación y tras lo cual, en inmediaciones del Barrio La Florida, lograron hallar y recuperar el rodado denunciado como sustraído, el cual se encontraba dentro de un tacuaral, existente en la zona.

La motocicleta recuperada, fue puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladada a la citada Comisaria de Distrito, donde se prosigue con las diligencias del caso.