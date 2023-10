Estados Unidos mide amenazas con Irán

lunes 23 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Estados Unidos anticipa que la guerra entre Israel y Hamas escalará mediante la participación de grupos vinculados a Irán, pero en tal caso está listo para responder si sus fuerzas son atacadas, coincidieron ayer los secretarios de Estado y de Defensa del país.

“Eso no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando. No queremos una escalada”, expresó el secretario de Estado Antony Blinken. “No queremos ver a nuestras fuerzas o a nuestro personal bajo fuego. Pero si ello ocurre, estamos listos”.

Añadió el secretario de Defensa, Lloyd Austin: “Lo que estamos viendo es la posibilidad de una importante escalada de los ataques contra nuestras tropas y contra nuestra gente en la región”.

Estados Unidos tiene derecho a defenderse “y no vacilaremos en tomar las acciones apropiadas”, dijo Austin. Las declaraciones ocurren cuando la represalia israelí al brutal ataque perpetrado por el grupo Hamas el 7 de octubre entra en su tercera semana.

Estados Unidos ordenó el domingo a todo su personal no esencial de su embajada en Irak a abandonar el país.

Blinken, quien recientemente visitó la región, habló de “la probabilidad de una escalada” al tiempo que advirtió que nadie quiere ver un segundo o tercer frente en la guerra.

Dijo que Estados Unidos anticipa “una escalada por grupos vinculados a Irán contra nuestras fuerzas, contra nuestro personal”, pero añadió, “estamos tomando medidas para asegurarnos de que podemos efectivamente defender a nuestra gente y responder decisivamente si tenemos que hacerlo”. Blinken, en el programa Meet the Press de NBC, destacó que Estados Unidos ha mandado más fuerzas a la región, incluyendo dos grupos de ataques de portaaviones, “no para provocar, sino para disuadir, para dejar claro que si alguien trata de hacer algo, estamos allí”.

El presidente Joe Biden repetidamante ha dicho que tiene un mensaje simple para los enemigos de Israel que traten de aprovecharse de la situación: “No lo hagan”. Biden, quien estaba en su casa en la costa de Delaware, fue informado por sus asesores sobre los acontecimientos más recientes, informó la Casa Blanca. Biden también habló de la situación en conversaciones separadas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el papa Francisco.

Biden y Netanyahu hablaron sobre “la necesidad de evitar una escalada en la región y trabajar para una paz duradera en el Medio Oriente”, dijo la Casa Blanca. En tanto Israel ha prometido una invasión terrestre de Gaza para destruir a Hamas.

