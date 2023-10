Votó el presidente Alberto Fernández

domingo 22 de octubre de 2023 | 10:29hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que "a 40 años de democracia, los argentinos están decidiendo su futuro", al emitir su voto en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el barrio porteño de Puerto Madero. Enn su salida dijo a los medios que hizo "lo necesario para que este proceso electoral se desarrolle en paz".

"Es un día importante, los argentinos estamos decidiendo el futuro", comentó el mandatario en conferencia luego de emitir su voto, y llamó a los argentinos a que se "expresen" durante la jornada electoral. "Estamos en democracia. Lo que resuelva el pueblo es lo que resuelva el pueblo", expresó.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) emite su voto en las elecciones generales 2023.#ElegimosDemocracia #EleccionesArgentina https://t.co/y8NQIMZKWK — Casa Rosada (@CasaRosada) October 22, 2023

Fernández llegó a las 9.38 al edificio de la Universidad Católica Argentina en Alicia Moreau de Justo al 400, barrio porteño de Puerto Madero, y tardó 5 minutos en sufragar. El Presidente estaba vestido con saco y sin corbata, saludó a las autoridades de mesa y luego de hablar con la prensa, dialogó con un grupo de personas que se acercó al lugar para acompañarlo.

"He seguido muy de cerca la campaña. Me parece que hicimos todo lo necesario para que este proceso se desarrolle en paz", dijo el jefe de Estado. Consultado sobre su futuro después del 10 de diciembre, afirmo: "Voy a seguir como un ciudadano" y aclaró que "ahora no importa" hablar acerca de su futuro como político.

"Es poco lo que puedo decir. Es un día importante, estamos en el cuadragésimo aniversario de la democracia, los argentinos estamos decidiendo el futuro", dijo e invitó a los argentinos a votar "y que se expresen". Más tarde, hizo una publicación en la red social X (exTwitter) donde afirmó: "Con responsabilidad y convicción, he ejercido mi derecho al voto. Mientras cumplimos 40 años de democracia, convoco a cada argentina y argentino a defenderla y a decidir el futuro de la patria en las urnas".