Hallan lobos marinos muertos por gripe aviar en Sur de Brasil

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Al menos 164 lobos y leones marinos fueron hallados muertos en las playas de un municipio del sur de Brasil debido a la influenza aviar que afecta a estos animales, informaron el viernes las autoridades locales. En los últimos días fueron recogidos restos de al menos 164 "lobos y leones marinos", se indicó desde la alcaldía de Santa Vitória do Palmar, municipio del estado de Río Grande do Sul (sur), que atribuye las muertes al virus de la gripe aviar. Los animales fueron hallados a lo largo de 45 kilómetros de la costa y están siendo enterrados para evitar nuevos contagios, según la alcaldía a la agencia AFP.



El lugar se ubica en cercanías de la frontera con Uruguay, donde recientemente se reportó la muerte de unos 400 lobos y leones marinos, atribuida también a la gripe aviar.



El Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil reportó a principios de octubre el primer foco de la enfermedad en mamíferos marinos del país, en Cassino, otra playa de Río Grande do Sul.



Pero Brasil continúa con el estatus de país "libre de la enfermedad" porque "ninguna producción comercial fue afectada" hasta el momento, según el gobierno.



En Perú, Chile y Argentina también registraron muertes en su fauna marina debido al virus, que provoca graves afectaciones musculares, neurológicas y respiratorias. Se transmite por vía oral y respiratoria y se esparce por secreciones y excreciones.



Pese a que el contagio en humanos es inusual, las autoridades recomiendan que las personas no se acerquen a los animales muertos o enfermos, y que mantengan alejados de los focos a sus animales domésticos.



Antecedente en playas argentinas

El mes pasado se recordó que en 15 días el virus de la gripe aviar había matado a unos 70 lobos marinos, en las costas de Mar del Plata. Se estimó que el número representaba un 10% de la cantidad total de los animales presentes en la región. Como medida preventiva, el Consorcio Portuario de la ciudad balnearia decidió cerrar el acceso a la Escollera Sur para evitar la propagación de la enfermedad y se amplió la separación en la tradicional Banquina de los Pescadores. Además, desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitieron un protocolo de actuación en casos de detectar ejemplares marinos muertos o enfermos. También a principios del mes pasado el municipio rionegrino de Viedma decretó cerrar por 14 días el acceso vehicular a las playas comprendidas entre el Balneario el Cóndor y el área natural protegida Punta Bermeja, como medida de precaución, ante el hallazgo de más de una decena de ejemplares de lobos marinos muertos o con sintomatología de influenza aviar, informaron hoy fuentes municipales.

Primeros casos en mayo

Brasil registró sus primeros casos de gripe aviar en pájaros marinos silvestres en mayo pasado, según indicaron desde el Ministerio de Agricultura brasileño. “Quiero decirle al mercado, especialmente a la industria de carnes avícolas, que no hay riesgo de ningún tipo de restricción comercial porque se trata de aves silvestres”, afirmó el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, en un video publicado en sus redes oficiales al momento de la detección. Las aves que contrajeron el virus -de la especie Thalasseus acuflavidus- fueron localizadas en el estado costero de Espírito Santo (sudeste)detalló el ministerio en un comunicado.El análisis en laboratorio “confirmó que se trata de Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) del subtipo H5N1. Fueron los primeros casos de IAAP registrados en Brasil”, añadió la cartera.