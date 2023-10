Urgen a encontrar una salida pacífica a la guerra entre Israel y Hamas

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Dirigentes de más de 30 países reunidos ayer en Egipto instaron a un alto el fuego “inmediato” en el nuevo conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, llamaron a proteger a los civiles y pidieron “reactivar” el proceso de paz en Medio Oriente, aunque las discrepancias en sus posiciones impidieron que la cumbre terminara con una declaración conjunta. “Condenamos los ataques contra todos los civiles”, dijo el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, en la apertura de la llamada Cumbre de la Paz, a la que convocó tras el recrudecimiento de la violencia por la incursión de Hamas en territorio israelí hace dos semanas y los bombardeos en represalia sobre la Franja de Gaza.



“Insto a trabajar juntos para alcanzar un consenso sobre una hoja de ruta para poner fin a la actual tragedia humanitaria y reactivar el proceso de paz”, indicó el anfitrión del encuentro que se desarrolló en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo, y que reunió a representantes de varias de las potencias occidentales y de los países árabes.



“¿No es el momento para buscar soluciones para las crisis en Oriente Medio?”, preguntó el mandatario del país que es el histórico mediador entre Israel y Palestina.



La cita, sin embargo, culminó sin un comunicado conjunto por las diferencias entre países árabes y europeos, consignó el canal de televisión Sky News Arabia.



Las negociaciones tropezaron porque surgieron desacuerdos sobre la expresión “el derecho de Israel a la autodefensa”, la condena a Hamas por parte de los países árabes y el “llamado a la liberación de los rehenes” que pidieron los occidentales.



Por eso, la cumbre concluyó con un comunicado de la presidencia egipcia en el que cuestiona “una comunidad internacional que puso de manifiesto en las últimas décadas su incapacidad para encontrar una solución justa y duradera a la cuestión palestina”.



Previamente, durante su participación, el secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que hay que “actuar ahora para poner fin a esta pesadilla”, y pidió un “alto el fuego humanitario” a dos semanas de iniciada la actual escalada de violencia, consignó la agencia de noticias AFP.



“Los habitantes de la Franja de Gaza necesitan mucho más, es necesaria una entrega masiva de ayuda”, añadió Guterres, después de que 20 camiones con asistencia humanitaria entraran ayer (en foto en página siguiente) al enclave desde el único paso fronterizo que tiene con Egipto.



Los palestinos del enclave están privados de agua corriente, luz y combustible tras el asedio impuesto por Israel en respuesta a la ofensiva de Hamas del pasado 7 de octubre. El rey de Jordania, Abdullah II, también pidió el “fin inmediato” de la guerra e instó a acelerar la entrega de suministros humanitarios a Gaza.



“Debe haber un fin inmediato de la guerra en la Franja de Gaza. Debe haber una entrega ininterrumpida de ayuda a la población de la Franja”, dijo el monarca, citado por la agencia de noticias Sputnik.



Según el rey, es necesario detener la catástrofe humanitaria “que está llevando a la región al abismo”.



“Rechazamos categóricamente el desplazamiento forzoso de palestinos, que es una línea roja para todos nosotros”, enfatizó el líder del país que tiene fronteras con Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió el reconocimiento de dos Estados, Israel y Palestina, como solución al conflicto, y urgió a proteger a “todos los civiles” afectados por la nueva guerra. “Lo que necesitamos hoy es proteger a todos los civiles.



Masivos pedidos por la paz

La capital del Reino Unido, Londres, fue escenario ayer de una multitudinaria manifestación, que congregó a unas 100.000 personas, para exigir el cese de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, tras el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre pasado, una consigna repetida en otras marchas en ciudades de Irlanda del Norte y España.



“Palestina libertad, desde el río hasta el mar”, coreaban los manifestantes en Londres, mientras sostenían pancartas en las que se leía “Palestina libre” y desplegaban una bandera palestina gigante.



El eslogan fue calificado de antisemita por la ministra del Interior, Suella Braverman, quien afirmó que “ampliamente se entiende” que pide la destrucción de Israel, mientras las organizaciones judías pidieron a los fiscales que aclaren si cantar el lema es un delito penal.



Sin embargo, los defensores del lema sostienen que es un “canto de protesta de larga data” que pide una patria para el pueblo palestino.



“Vinimos a dar nuestro apoyo, porque no podemos quedarnos callados, mirar las noticias y no hacer nada”, afirmó Mariam Abdul-Ghani, una estudiante de 18 años cuya familia es palestina.



Hubo “focos de desorden y algunos casos de discurso de odio” durante la manifestación, pero la mayor parte de la actividad fue “legal y se desarrolló sin incidentes”, señaló la Policía Metropolitana, según replicó la agencia de noticias Europa Press.



En paralelo, en Irlanda del Norte, manifestantes convocados por la organización Belfast Stands with Palestina se reunieron en la Municipalidad de esa ciudad y marcharon hasta la sede de la cadena de noticias BBC. La multitud coreó “BBC, la culpa es tuya” y abucheó cuando se pronunciaron los nombres del presidente estadounidense, Joe Biden; de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del primer ministro británico, Rishi Sunak. La protesta tiene como objetivo “cuestionar” cómo la BBC cubre el conflicto en Medio Oriente, explicó Gerry Carroll, miembro de la asamblea de People Before Profit, de acuerdo con el medio británico. Una mujer palestina sostiene el cuerpo de su primo, muerto en un bombardeo. Foto: AP

Ya son nueve los muertos argentinos

La guerra entre Israel y Hamas, que ya produjo más de 4.200 víctimas mortales en Gaza, provocó la muerte de un nuevo compatriota argentino: Yossi Silberman (el número 9), que fue secuestrado junto a su esposa -de nacionalidad peruana- Margit Schneider Zimmerman. La noticia la confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (RREE) en sus redes sociales, que informó que la pareja fue encontrada sin vida en el territorio del conflicto. Ambos vivían en la región hace 15 años. Tenían una hija, Shiri, que fue secuestrada junto a sus nietos, Kfir de nueve meses y Arial de cuatro años.Por el momento, se conoce la identidad de cuatro de los ocho argentinos que fallecieron tras los ataques en Israel a partir del 7 de octubre. El último confirmado había sido Matías Burstein, de 41 años.

Ejército israelí dice estar listo para entrar

La ayuda humanitaria para palestinos pudo entrar ayer desde Egipto a la Franja de Gaza. Foto: AP

Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) anunciaron ayer que se encontraban “preparadas y en alerta” para pasar a la “siguiente fase de la guerra” librada contra el movimiento islamista palestino Hamas que significa “una maniobra terrestre” sobre la Franja de Gaza.



“Israel está preparado y en alerta para entrar en la siguiente fase de la guerra, que es una maniobra terrestre, e iniciará este paso en el momento que elija”, declaró el vocero de las FDI, Avichay Adraee.



“El Ejército tiene actualmente instrucciones de aplicar un bloqueo total a la Franja de Gaza, y esta disposición se está aplicando sobre el terreno”, aseguró el vocero, según replicó la agencia de noticias Sputnik. De acuerdo con el portavoz, Israel también está preparada para una escalada del conflicto con el movimiento libanés Hezbollah, y responsabiliza al gobierno del vecino Líbano de todo lo que pueda ocurrir. También subrayó que no disponen de información suficiente para demostrar la implicación directa de Irán en la incursión cometida el 7 de octubre por Hamas.

Tropas israelíes siguen vigilando la frontera con Líbano por los ataques del grupo Hezbollah. Foto: AP

“No disponemos de información suficiente para hablar de implicación iraní, pero sí para afirmar que Irán apoya a Hamas y financia una parte significativa de sus actividades y le presta apoyo con armas, formación y entrenamiento”, enfatizó Adraee.



El pasado 7 de octubre, Hamas lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel.



En respuesta, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que el país estaba “en guerra”, movilizó más de 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza, donde cortó el suministro de agua y preparaba una ofensiva terrestre.



Los 210 rehenes



El Ejército israelí informó ayer que el movimiento islamista palestino Hamas mantiene 210 rehenes en la Franja de Gaza, siete más que la última cifra comunicada.



“Se ha notificado a las familias de 210 rehenes que sus seres queridos se encuentran actualmente detenidos en la Franja de Gaza”, indicó el vocero del Ejército israelí, Daniel Hagari. La última cifra de personas capturadas durante la incursión de Hamas en territorio israelí hace dos semanas era 203, pero el portavoz advirtió que ese número no es definitivo, ya que el Ejército se encuentra investigando el paradero de al menos 100 desaparecidos. Este nuevo número se conoce un día después de que el movimiento palestino liberara a dos rehenes de nacionalidad estadounidense por “motivos humanitarios”, tras una negociación mediada por Qatar.



Una mujer estadounidense y su hija fueron liberadas “por motivos humanitarios, tras la mediación de Qatar”, informó Hamas ayer vía Telegram y agregó que con eso esperaba “demostrar al pueblo estadounidense y al mundo la falsedad de las acusaciones” vertidas por el presidente de Estados Unidos Joe Biden un día antes, cuando dijo que el grupo pretende “aniquilar” democracias. Las rehenes identificadas como Judith Tai Raanan y su hija Natalie Shoshana Raanan llegaron bien a Israel, anunció la noche del viernes el primer ministro, Benjamin Netanyahu.