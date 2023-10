Ucrania y Rusia no cesan en intercambio de bombardeos

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Al menos dos civiles fallecieron y otros resultaron heridos en Ucrania mientras las tropas rusas bombardeaban las líneas de frente y otras partes del país, dijeron las autoridades locales ayer.



En Krivói Rog, la ciudad natal del presidente, Volodymyr Zelenski, en el centro del país, un hombre de 60 años murió el viernes por la noche tras el impacto de un misil ruso en un complejo industrial, según publicaciones del alcalde, Oleksandr Vilkul, en Telegram. La esposa del fallecido estaba hospitalizada con heridas graves de metralla, agregó.



A primera hora del sábado, Vilkul reportó que misiles y drones rusos atacaron durante la noche el mismo lugar, provocando daños no especificados y un incendio que fue sofocado por la mañana. El regidor no ofreció más detalles sobre la naturaleza del lugar ni si estaba relacionado con el esfuerzo bélico de Kiev, pero indicó que el segundo ataque no causó heridos.



Horas más tarde, Igor Konashenkov, vocero del Ministerio de Defensa de Rusia dijo a reporteros que sus efectivos destruyeron depósitos ucranianos de combustible y munición cerca del aeropuerto de Krivói Rog.



Las autoridades ucranianas no respondieron de inmediato a las afirmaciones de Konashenkov.



En Jersón, una región del sur de Ucrania que está en primera línea de combate, un civil murió y otro sufrió heridas por los “bombardeos masivos” de las tropas rusas, de acuerdo con el gobernador, Oleksandr Prokudin. En una publicación en Telegram, afirmó que las fuerzas del Kremlin emplearon morteros, artillería, tanques, aviones no tripulados y lanzacohetes múltiples para atacar la provincia y alcanzaron algunas zonas residenciales. Los bombardeos rusos del último día dejaron también un civil herido en una ciudad del frente, Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk, de acuerdo con su gobernador en funciones, Ihor Moroz.

Biden insistirá en más apoyo

El presidente estadounidense Joe Biden está tratando de endulzar su propuesta para destinar más dinero a Ucrania añadiendo miles de millones de dólares para proteger la frontera entre Estados Unidos y México, con la esperanza de atraer a más republicanos.



La idea surgió a finales del mes pasado, después de que la ayuda a Ucrania fuera eliminada de una medida provisional para mantener el gobierno en funcionamiento debido a la creciente resistencia republicana a financiar el esfuerzo bélico.



Se estimó que se requiere un paquete especial de 106.000 millones de dólares.