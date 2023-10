Los Pumas perdieron ante los All Blacks por 44 a 6 y jugarán por el tercer puesto en el Mundial de Rugby

viernes 20 de octubre de 2023 | 15:33hs.

Los Pumas ya se enfrentan con los All Blacks, por las semifinales del Mundial de Rugby y caen 20 a 6 al termino del primer tiempo.

El elenco argentino, comenzó ganando 3 a 0 gracias a un penal anotado de Emiliano Boffelli.

Pero en el siguiente ataque el equipo de Nueva Zelanda pasó al frente gracias a un try de Will Jordan quien recibió solo por el touch y apoyó la conquista a su merced. Mo´unga convirtió.

A los 16 minutos un nuevo ataque de los hombres de negro tuvo su efecto y Jordie Barrett llego al try pese al esfuerzo de la defensa argentina. Ahora Nueva Zelanda gana 12 a 3.

⏱️12´



Will Jordan apoyó para los All Blacks tras un gran manejo de pelota de los neozelandeses. Mo´unga convirtió.



🇦🇷 3-7 🇳🇿



📺 ESPN

@StarPlusLA:

A los 34 minutos y luego de un buen ataque de Los Pumas, Nueva Zelanda cometió penal y Emiliano Boffelli convierte y acerca al equipo nacional para poner el partido 6 a 12.

A los 37 minutos Richie Mo'unga no perdonó los errores del seleccionado nacional y facturó un nuevo penal para dejar a Nueva Zelanda 15 a 6.

En el cierre del primer tiempo los All Blacks vuelven a marcar un try a través de Shannon Frizell, quien apareció por el costado izquierdo y se anticipó al fondo argentino para sellar su conquista.

Así, el primer tiempo se cerró 20 a 6 a favor de Nueva Zelanda.

En el inicio del segundo tiempo, los All Black salieron con todo y en el primer ataque a fondo anotaron un try, a través de Aaron Smith, quien se filtró en la defensa albiceleste y fue imparable hasta llegar al try.

El pack de forwards de los All Blacks volvió a golpear y Shannon Frizell llegó a su doblete. 🇳🇿💪



Mirá todo el Mundial de Rugby

A los 48 minutos, el pack de forwards de los All Blacks volvió a golpear y Shannon Frizell llegó a su doblete para dejar el partido 34 a 6.

A los 61 minutos, Will Jordan también logra anotar por duplicado. Los All Blacks construyeron una espectacular maniobra colectiva, la cual coronó su wing, para así llegar a los 30 tries en la misma cantidad de partidos con el seleccionado kiwi.

A los 73 minutos, Jordan llega a su tercer try con una exquisita jugada individual, para poner el partido 44 a 6 y dejar sin final a Los Pumas.

Los dirigidos por Ian Foster dominaron de principio a fin a Los Pumas y los vencieron por 44-6 en el Stade France.

Mañana conocerán a su rival en el duelo decisivo, el cual será Sudáfrica o Inglaterra. Por su parte, los hombres de Michael Cheika jugarán por el tercer puesto.