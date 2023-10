Empresas de larga distancia limitan la venta de pasajes

viernes 20 de octubre de 2023 | 6:04hs.

La incertidumbre sobre quién gobernará el país a partir del 10 de diciembre y cuál será la política económica que se viene, generó la suspensión de las ventas de pasajes de colectivo de larga distancia que unen la provincia de Misiones con el resto del país.

No se están vendiendo pasajes para el mes de diciembre por dos motivos: las empresas no ofrecen tickets para el último mes del año porque dicen que no saben cuál será el precio. No obstante, los empresarios consultados afirmaron que hay una demanda activa de potenciales compradores.

A comparación con otros años

A diferencia de años anteriores, cuando para esta fecha muchos comenzaban a planificar viajes para pasar las fiestas de fin de año en familia o para disfrutar de las vacaciones de verano, esta vez la actividad se demuestra parada.

Las principales empresas que realizan viajes entre Buenos Aires y distintas ciudades misioneras como Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú no tienen en su plataforma de ventas on line pasajes para el mes de diciembre y por el momento sólo hay posibilidad de comprar hasta el 30 de noviembre. Todas las búsquedas de pasajes que unen Buenos Aires con alguna terminal misionera para cualquier día del mes de diciembre tienen como respuesta automática: ‘lo sentimos. No hay disponibilidad para esa fecha”.

El Territorio hizo una recorrida ayer por las boleterías de la terminal porteña de Retiro donde los pasajes más económicos para viajar a Posadas tienen un valor de $20.000 y los que van a Puerto Iguazú cotizan desde los $31.000. “Ese es el precio de hoy. No sabemos qué va a pasar el lunes próximo después de las elecciones pero es muy posible que aumenten”, explicaron desde las boleterías que hacen trayectos a la tierra colorada.

Los trabajadores de las boleterías de las empresas de larga distancia dijeron que “es un panorama complejo. Porque tradicionalmente en esta época del año hay muchas consultas y compras de pasajes para los meses de diciembre, enero y febrero. Familias enteras que viajan a todo el interior del país. Pero por el momento no estamos viendo eso”.

Sin precios para diciembre

Gustavo Gaona, de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celade), explicó a este matutino que “la decisión de no vender pasajes del mes de diciembre no fue una postura colectiva de esta institución, sino más bien una conducta tomada por la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros ante la incertidumbre política y económica que atraviesa el país”.

Seguidamente, detalló que “lo que nos dicen desde nuestras empresas asociadas es que no saben cuál será el precio de los pasajes en diciembre. Porque no se sabe quién va a gobernar, con qué reglas económicas. Para tener una idea del costo del combustible, de insumos que necesitamos importar. Ante ello es muy complicado estimar un precio a futuro”. “A diferencia de los pasajes aéreos donde se fijan tarifas, las empresas de colectivo que viajan de una provincia a otra dentro del país, tenemos que fijar nuestros pasajes dentro de una franja donde el Ministerio de Transporte de la Nación dice desde este piso y hasta este techo”, apuntó.



Aseguran que lo reservado será respetado

Los empresarios del rubro de transporte de larga distancia de pasajeros explicaron que “esta medida de no vender el mes de diciembre no le conviene a nadie. Es nuestra temporada alta, donde la gente viaja más. Porque luego del verano la demanda vuelve a caer”.

En Posadas, el gerente de la empresa Singer, Ernesto Benítez, manifestó que se trata de un panorama incierto y desalentador “por todo lo relacionado al índice inflacionario, valor del dólar y la incertidumbre de las elecciones”. Añadió que los insumos para los transportes no tienen un valor referencial. Aseguró que las reservas hechas hasta diciembre se respetan por parte de la compañía mencionada.