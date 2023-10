Protestas en el mundo árabe por el ataque al hospital

jueves 19 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Miles de manifestantes en países árabes y de mayoría musulmana expresaron ayer su indignación por el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza, atribuido a Israel por el movimiento Hamas, que gobierna el enclave palestino.

El ataque, que dejó 471 muertos según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, provocó un llamado “día de furia” en el mundo árabe, con manifestaciones en Siria, Túnez, Líbano, Jordania, entre otras capitales.

Hamas, el movimiento de resistencia palestino que controla el territorio, acusa a Israel de ser responsable del ataque.

El Ejército israelí rechaza esas acusaciones y atribuye el ataque a un lanzamiento fallido de cohetes de la Yihad Islámica, aliada de Hamas, que a su vez calificó ese señalamiento de “mentira”.

En Jordania, unos 5.000 manifestantes se reunieron frente a la embajada israelí en Amán para exigir la expulsión de la misión diplomática israelí después del ataque, informó la agencia de noticias AFP.

Las fuerzas de seguridad bloquearon las rutas que conducen a la embajada, pero la manifestación cobró fuerza ante la furia de la calle en Jordania, país que acoge a un gran número de refugiados palestinos.

En Túnez, miles de manifestantes se reunieron frente a la embajada francesa, condenando el apoyo occidental a Israel y acusando a Estados Unidos y a Francia de “aliados de los sionistas”.

Francia, al igual que Reino Unido y Alemania prohibieron las manifestaciones para “evitar disturbios”.

En el Líbano, cientos de personas participaron en una manifestación convocada por Hezbollah en su feudo de los suburbios del sur de Beirut, ondeando banderas palestinas y del partido chiíta.

“Lo que ocurre en Gaza no es un conflicto o una guerra (...) se cometen masacres en serie”, declaró un alto responsable del movimiento, Hashem Safiedine.

“Los israelíes intentarán atacar más hospitales, personal paramédico, personal de socorro y habitantes de Gaza con el fin de expulsar a los habitantes” agregó, antes de advertir a Israel contra semejante “proyecto”.

El primer ministro provisional libanés Najib Mikati decretó un día de duelo nacional.

En Damasco, la capital siria, cientos de personas se congregaron cerca del Parlamento, muchas de las cuales llevaban camisetas con la imagen del presidente Bashar al Assad. Miles de egipcios también se manifestaron en diferentes ciudades, según imágenes difundidas por los medios de comunicación locales y las redes sociales. En Bagdad, decenas de manifestantes intentaron cruzar un puente que conduce a la Zona Verde (área de los edificios gubernamentales y embajadas occidentales) coreando consignas contra Israel, pero fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad. En países no árabes de mayoría musulmana, como Turquía e Irán, también se celebraron concentraciones propalestinas.

En Irán, los manifestantes se reunieron frente a las embajadas francesa y británica cantando lemas contra “Francia, Inglaterra, Estados Unidos y los sionistas”, según un video publicado ayer por el canal de noticias estatal iraní. También hubo concentraciones en otras ciudades, como Isfahán y Qom, según recogió la cadena de noticias CNN.

Además, el presidente, Ebrahim Raisi, acusó a Estados Unidos de ser “cómplice de los crímenes” de Israel. “Las bombas que caen sobre la población de Gaza son estadounidenses (...) El mundo considera a Estados Unidos como cómplice de los crímenes del régimen sionista”, declaró Raisi ante miles de manifestantes.



Permitirán ayuda humanitaria

Israel dijo ayer que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, por primera vez en 10 días de sitio del territorio.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que se aprobó la decisión por pedido del presidente estadounidense Joe Biden, quien se encuentra en el país. Dijo que Israel “no impedirá” entregas de agua, alimentos y medicamentos mientras se limiten a los civiles en el sur de la Franja de Gaza y no sean para milicianos de Hamas. El comunicado no mencionó el combustible, que también escasea. No estaba claro cuándo comenzaría a llegar la ayuda. En el cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto, los camiones cargados de ayuda esperan desde hace días. Pero este cruce tiene una capacidad limitada, y Egipto dice que los ataques aéreos israelíes lo han dañado.





