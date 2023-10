Para Melconian el dólar oficial se iría a $500 tras elecciones

jueves 19 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Carlos Melconian, quien sería ministro de economía en una eventual victoria de Patricia Bullrich el domingo en las elecciones 2023, habló de lo que puede suceder el lunes tras los comicios. De esta forma le puso precio al dólar oficial anticipando una devaluación.

Según sus estimaciones, la divisa estadounidense pasará a $500, cuando hoy se encuentra en los $350.

En tanto que ante la pregunta de si el dólar blue a $1.000 es “caro o barato”, Melconian respondió: “Depende de quién gane. Yo creo que para el candidato libertario no alcanza. Y él ha manifestado que cuanto más conflicto y más alto esté el dólar se le facilita su tarea de dolarizar”. Lo cierto es que seguidamente sostuvo que “sin dólares no se hace ningún tipo de cambio”.

Además precisó que “si entramos en un programa racional, en donde haya integralidad, es decir, una reforma del sector público, empiece a alinear un programa de estabilidad, yo diría es un tipo de cambio alto, de miserabilidad para la Argentina”. Y como ejemplo sostuvo: “Te das cuenta cuando te sentás a comer y al lado de tenés una mesa con turistas. Los extranjeros no pueden creer el tipo de costo, con un dólar a $1.000 hoy, Argentina es un país pobre, miserable”.

A cuánto se puede ir el oficial

En ese sentido remarcó que “nosotros nos presentamos con un programa sólido, posible, real y que no necesita ningún estallido previo. Pero queremos aclarar algo: Argentina está con un dólar que no sirve para nada, de $350 pesos oficial. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri. Si Fernández, que devaluó todos los días, no se hubiera atrasado, eso sería 350 pesos. Massa se sinceró cuando terminó la Paso”. Mientras que dijo que “lo que hay que avisarle al hombre común, es que $350, con 12% de inflación. vuelve a estar mal”.

“La gente tiene que empezar a meterse en la cabeza que el dólar a $350 tiene que ser sincerado, como mínimo por la inflación ocurrida. Eso va a ocurrir. Sería extraordinario que el ministro si no entra en segunda vuelta se siente a hablar de estos sinceramientos”, agregó Melconian, y manifestó que “sería muy bueno para la Argentina que toda la inflación inercial vaya ocurriendo previamente, para que el próximo gobierno no cargue con esa inflación. Estoy hablando como un recontra argentino”.

Economía lo desmintió

Por su parte, ayer el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, desmintió al aspirante a ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, y ratificó que el tipo de cambio oficial se mantendrá fijo hasta el 15 de noviembre próximo, en base a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la misma línea, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, aseguró que “el 23 de octubre el dólar oficial estará en $350” y señaló que a partir del 15 de noviembre se retomará el “crawling peg” con un ajuste gradual “de un 3% mensual”.

En su cuenta personal en X, Rubinstein agregó que “ya todos se han percatado, en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi devaluación no sirve”.

Setti y Rubinstein salieron de esta forma a cruzar a Carlos Melconian, postulado por Patricia Bullrich como futuro ministro de Economía en el caso de que la candidata de Juntos por el Cambio gane las elecciones.

Melconian había dicho que el próximo lunes, tras las elecciones generales del domingo, “lo máximo que debiera ocurrir es que el gobierno vuelva a poner el famoso 350 en un precio que sea el 350 más la inflación de agosto, más la inflación de septiembre, más lo que vaya de octubre (...) lo que da 500 pesos, redondo, es una cuenta matemática”.

Setti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), dijo que “Melconian no leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira”.

“Sería bueno que en lugar de generar pánico, explique los audios” que trascendieron la semana pasada en los que habría participado Melconian, deslizó Setti. Por último, el secretario de Hacienda, en la misma línea que el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, aseguró que “la inmediata activación del segundo tramo del swap de monedas por U$S 6.500 millones permite fortalecer la capacidad de respuesta del BCRA y llevar tranquilidad”.



Fuerte baja del billete blue a $905

El dólar blue se desplomó ayer y cerró a $885 para la compra y a $905 para la venta, en medio de nuevos operativos en la City y luego de que se confirmara la ampliación del swap con China que refuerza las reservas netas del Banco Central (BCRA), a cuatro días de la crucial elección presidencial.

El tipo de cambio informal se hundió $80 (-8,1%), según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City, por lo que acumuló un retroceso de $145 (-13,8%) desde su récord nominal intradiario de $1.050, registrado el martes de la semana pasada.

Así, la brecha con el dólar oficial se achicó más de 20 puntos porcentuales al 158,5%, luego de quedar a un paso del 200% hace 8 días, superando los niveles alcanzados en julio de 2022, tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.