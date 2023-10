Candidata de Milei propone la renuncia a la paternidad si la mujer "pincha el forro" para embarazarse

martes 17 de octubre de 2023 | 18:44hs.

Lilia Lemoine tiene 43 años, y es una de las personas de confianza de Javier Milei. Se la comenzó a conocer hace algunos años como parte del entorno del Libertario, quien la presentaba como su "maquilladora". Influencer y cosplayer, este domingo se presente como candidata a diputada nacional en la lista del Libertario en al Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una entrevista en radio Neura, lanzó un polémico primer proyecto que pretende presentar en caso de llegar a una banca en la Cámara de Diputados.

Se trata de la "renuncia a la paternidad". "No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", argumentó la mujer para empezar luego a desarrollar su idea. Profundizó su argumento con el mito urbano de que algunas mujeres "pinchan" un preservativo previo a una relación sexual para lograr un embarazo. "Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: 'Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla' o le pinchan un forro?", afirmó ante la sorprendida mirada de la entrevistadora.

"Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, mi abuela me lo contaba, era enfermera", afirmó Lemoine. Sobre los detalles de su proyecto explicó que "la mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", señaló la candidata libetaria.

"No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", sentenció Lemoine. La mujer ocupa el octavo lugar de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El día de las PASO en el búnker libertario se entusiasmaba con ir vestida con el traje de Superman a la Legislatura. "Solo para molestar a la casta", decía.

Lemoine en 2019 fue cuarta precandidata por el Frente Despertar. Protagonizó fuertes cruces con la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, incluso le llegó arrojar huevos a un móvil de C5N. Ahora no solo es candidata a diputada nacional, sino que colabora con las redes de Milie, en especial sus canales de YouTube pero, además, lo maquilla, le saca fotografías y es la autora del particular peinado del economista y candidato presidencial.