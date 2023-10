Gobierno habilitó la renuncia a los subsidios del transporte

martes 17 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció ayer que los y las pasajeras podrán renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte público y abonar la tarifa plena, permitiendo que los montos que el Estado nacional dispone para ese fin sean derivados a los sectores de mayores necesidades.

En el caso específico del Área Metropolitana Buenos Aires (Amba), el pasaje de colectivo para los usuarios que decidan renunciar a los subsidios pasaría a ser de $700 por viaje.

La alternativa, anunciada por el funcionario nacional en una conferencia de prensa realizada este mediodía en el edificio del Ministerio de Economía, estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y se podrá gestionar desde el 20 de octubre a través de la web argentina.gob.ar/Sube.

De acuerdo a lo manifestado por Giuliano, la medida que entrará formalmente en vigencia a partir del 27 de octubre, busca “lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

En el caso de los colectivos, y hasta que los datos de la renuncia sean procesados, también se podrá solicitar al chofer abonar de manera directa la tarifa plena.

“Estamos en el medio de una campaña electoral donde algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte, por eso dictamos una resolución y estamos dando la opción, a partir de mañana, de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse”, explicó Giuliano.

A renglón seguido aclaró que “quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada”.

Apuntó que “el subsidio al transporte es una política de Estado a la que nosotros adherimos y llevamos adelante en todo este tiempo y queremos sostenerlo fuertemente porque tiene efectos en el salario, achatando los costos de las tarifas, permitiendo que los trabajadores puedan ser asistidos por el Estado. Además, fomenta el uso del transporte público”.

“En este momento -dijo- está en debate público si sostenemos o no en el futuro el subsidio, por eso nos parece importante que, a partir de mañana, cada pasajero se informe y pueda, si así lo desea, renunciar al subsidio”.

“Invitamos a las provincias a adherirse a esta opción de seguir con el subsidio al transporte o de no recibir a partir del 27 de octubre la asistencia del Estado. Nos parece importante que la sociedad sepa de qué se tratan los subsidios al transporte, que es una política que está en todo el mundo y que beneficia a los pasajeros y pasajeras”, remarcó el ministro.

Para efectuar la renuncia al subsidio, es necesario tener la Sube registrada con los datos correspondientes y cada usuario deberá explicitar que no quiere renunciar a la tarifa subsidiada que existe en el transporte público. Luego, deberá completar el formulario de renuncia al subsidio que se va a encontrar en la web de Sube (www.argentina.gob.ar/Sube).