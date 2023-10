Argentina pide ayuda a otras naciones por desaparecidos

martes 17 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El presidente argentino, Alberto Fernández, reveló que inició gestiones diplomáticas con Egipto y Qatar, así como con la Autoridad Palestina de Cisjordania, por los 16 connacionales desaparecidos que se sospecha están en poder de Hamas desde que el grupo terrorista atacó el sur de Israel el sábado 7 de octubre. “Tenemos alrededor de 16 personas argentinas secuestradas por Hamas. Tenemos que buscar una salida para que vuelvan sanos y salvos a sus casas en medio de una gran dificultad. No les quiero mentir, son organizaciones ilegales que trabajan en la clandestinidad. Y con quienes no tenemos ningún vínculo, no tenemos forma de llegar a ellos”, dijo Fernández en una videollamada que mantuvo con familiares de los desaparecidos y que fue difundida el lunes por Radio Jai, medio de la comunidad judía local. El mandatario, que se encuentra de visita en China, detalló que “estamos buscando caminos para llegar a un vínculo para poder interceder, incluso nos contactamos con la Autoridad Palestina de Cisjordania que dicen no tener vínculos con ellos, pero muestran predisposición de colaborar”.

“También estamos hablando con Qatar y Egipto”, acotó.

Siete argentinos figuran en la lista de víctimas del ataque de Hamas a territorio israelí de hace más de una semana.

“Ustedes saben como argentinos qué quiere decir desaparecido”, apuntó Itzik Horn, padre de los argentino-israelíes Iair y Eitan, quienes se encontraban en el kibutz Nir Oz, cercano a la Franja de Gaza, al momento del ataque terrorista.

El hombre se refirió al régimen militar de 1976 y 1983 que secuestró y desapareció a 30.000 disidentes en el país sudamericano, según organismos de derechos humanos.

Israel fue precisamente refugio para muchos argentinos que se exiliaron perseguidos por la dictadura. Varios de sus descendientes están entre los secuestrados por Hamas.

Fanny Burstein, que tiene a su hijo argentino Matías y a su nuera desaparecidos, manifestó en diálogo con el presidente argentino que “no sabemos nada de ellos, si están vivos, muertos o secuestrados. Nadie sabe nada”.





Se agrava la crisis humanitaria en Gaza mientras Israel alista invasión