Agustín Rossi pronosticó un gran resultado para UP en elecciones

lunes 16 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, pronosticó que su espacio político realizará una “excelente primera vuelta” en la fórmula encabezada por Sergio Massa. Además opinó que es posible que exista un balotaje.

En diálogo con Futurock, Rossi destacó que Unión por la Patria alcanzará muchos votos en los comicios generales y anticipó que se llevará a cabo un balotaje: “Vamos a hacer una excelente primera vuelta. No veo un escenario en el que ningún opositor gane en primera vuelta. Es más probable que exista un balotaje y nosotros vamos a estar en el balotaje. Se van a llevar una sorpresa por la cantidad de votos que tiene Unión por la Patria”.

En tal sentido, elogió a Massa debido a que marcó que su candidatura “fue creciendo” después de las Paso del 13 de agosto y los debates presidenciales, mientras que describió que se trata del “dirigente más preparado para ser presidente en los próximos cuatro años”.

En esta línea, afirmó que el titular del Palacio de Hacienda “es el único candidato” presidencial que “durante toda la campaña hizo propuestas y las generó con realidades”, en alusión al programa de devolución del IVA para productos de la canasta básica y la suba del piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Por otro lado, el candidato a vicepresidente mencionó los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, ya que advirtió que el próximo jefe de Estado “al menos hasta ahora, va a convivir con dos guerras”, por lo que “se necesitan equilibrio y templanza para tomar las decisiones que favorezcan a la Argentina”.

Luego, definió que la Argentina “será una tierra de oportunidades en los próximos años y dependerá de si las aprovechamos o de si se pierden como tantas veces en la historia. El que está en mejores condiciones para aprovechar esas oportunidades en favor del conjunto de los argentinos es Massa”.

El sábado, Sergio Massa llamó a la población a concurrir a votar con esperanza. Y dijo que el 10 de diciembre “vamos a poner en marcha un país donde el trabajo, la producción y la educación sean los valores centrales”.

Críticas a Javier Milei

Por otra parte, Rossi también apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei y afirmó que dejó “la motosierra y agarró el lanzallamas”, en referencia a las declaraciones del libertario por los plazos fijos.

“Las reacciones del mercado las tuvimos que soportar en la última semana con las declaraciones absolutamente irresponsables de un candidato. Milei dejó la motosierra y sacó el lanzallamas”, lanzó Rossi en declaraciones radiales.

Para el compañero de fórmula de Sergio Massa, “Milei intentó incendiar el país” y agregó: “(Es) un piromaniaco con el lanzallamas. No vale todo para ganar un voto, generando una situación de tensión”.



Colombi dijo que pueden llegar a votar a Massa

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, el exgobernador Ricardo Colombi, dijo que inclinará su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en caso de que la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, no alcance una eventual segunda vuelta.

“Vamos a tener que votarle a Massa”, dijo Colombi en las últimas horas al ser consultado sobre a quién apoyaría en el caso de que Bullrich no alcance un balotaje tras los comicios del próximo 22 de octubre.

“Yo no comparto el apoyo a (Javier) Milei, pongo fichas a que Bullrich va a estar en segunda vuelta”, aclaró Colombi en diálogo con el programa televisivo “Debate Interior”, que se emite por la señal Ñande Cable.

Pero a renglón seguido, al ser consultado sobre un escenario de balotaje en el que Bullrich no participe, sostuvo que “vamos a que tener que convocar, tomar la decisión de inclinar (el apoyo) por un lado o libertad de acción, pero si (Bullrich) no está, vamos a tener que ir para el otro lado, vamos a tener que votar a Massa”. “Es así, Milei no, no comparto en lo más mínimo; si no es votarle a Massa sería votar en blanco”, consideró.