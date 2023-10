Salud mental y los patitos en fila para las elecciones

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Por Marulina White (María Álvarez) Realizadora audiovisual y diseñadora

El 22 de octubre se vota para presidente y vicepresidente en Argentina, mi país. Me preocupa un poco la pobreza terrible que eso genera, cuando salta el dólar blue, saltan los precios, todo es más caro, sos más pobre y bueno. Es tan triste, nunca viví en un país estable, menos en una familia, imaginate mi salud mental, bueno. Y como todo está tan así (el mundo es un caos que queremos tapar el sol con un dedo y fingir demencia) por ahí uno no se ocupa de su salud mental porque se ocupa de comer o de que no le mate un misil.



Hablando recientemente con alguien de otro país que no entendía bien qué era la inflación, y festejaba que me ocupaba de mi salud mental, quizás porque esa persona no termina de entender que acá tenemos los problemas “normales” de familia y los del país que generalmente son más importantes que tus problemas personales, entonces ni tenés tiempo de pensar en tu mente. La vida no se trata de soportar y aguantar, aunque eso es lo único que aprenden algunas personas, cualquiera sea su edad.



La avaricia por el poder y el tener cada día más está devastando el único planeta que tenemos. Siempre me llamó la atención cómo todos seguimos normal ante las injusticias y los abusos que vemos día a día, que permitimos o que incluso ejercimos en un momento. Yo nací en los noventa, a mí el Ratón Pérez me traía dólares (los hubiese guardado), hablar de ir al psicólogo o al psiquiatra era para locos, sobre todo lo segundo, e incluso creo que hoy algunas personas aún consideran que tener un tratamiento farmacológico psiquiátrico es para ‘locos’, siendo que el cerebro es un órgano más como el corazón (hay gente que se toma la pastilla del corazón todos los días, mi abuela era una).



Creo que aún no se le da la importancia necesaria a la salud mental, si bien pareciera que está ‘de moda’, hay mucho desconocimiento aún y considero que siempre el conocimiento te da la libertad de poder decidir qué hacer o al menos aprender, siempre podés aprender o estás aprendiendo algo creo yo. Llegué a un punto de mi vida en que no me acordaba de casi nada de mi pasado, me siento otra persona de a ratos y si bien tanto mi psicóloga como mi psiquiatra me felicitaron por el avance que hice en la última sesión, me advirtieron que en este momento de mi vida era como si me habían sacado una venda de los ojos, esa frase me remontó a otras situaciones en que me sentí similar. ‘Tenete paciencia’.



Siempre dije que amo ir a terapia, que me encanta, que siempre intenté buscar ayuda cuando pude y como pude, la verdad es que es bastante costosa de pagar y en las instituciones públicas no siempre tenés la suerte de que te den un turno, y de ahí la suerte que conectes con tu terapeuta, las ganas de hacerte cargo, de pasarla muy mal y muy bien también. Es difícil. Necesario. Tu mente es la única ‘persona’ que te acompaña de por vida, tiene que ser tu mejor amiga, no tu enemiga. Hace poco hablaba con una persona, muy mayor de edad ya, con quien disfruto hablar y revivir memorias olvidadas que me decía que no le gustaba mucho estar sola porque pensaba mucho y se ponía mal. Intenté explicarle cómo a mi hacer terapia siempre me ayudó, hasta cuando quizás no me daban el tratamiento correcto, o cuando yo por decisión propia decidí abandonarla, no lo recomiendo (abandonar la terapia, digo), si por alguna razón no podés pagarla más o algo así, afortunadamente en nuestro país hay atención gratuita.



La mente humana me parece increíble, puede dar amor desmedidamente hasta olvidar el amor propio que es el principal o hacer cosas terribles. Mi abuelo siempre me decía que su papá siempre le decía ‘chupan velas y os cagaron diablos’, haciendo referencia que la gente que supuestamente más alarde hacia de ser religiosa era porque más pecados tenía que lavar o algo así. No era muy religioso pero sí católico.



El Día de la Madre en mi casa era un ritual. Yo solía dormir vestida para que mi abuelo no me deje cuando se iba a la florería. Íbamos caminando a toda velocidad, porque era un don que caminaba muy rápido, hasta La Floristería. Una florería que hasta ahora está en el mismo lugar. Comprábamos o encargábamos antes y ese día retiramos tres ramos de rosas para las tres madres de la familia. El de mi abuela, dos rosas rojas y tres blancas por sus tres hijos, así el de mi tía con dos rojas y 2/3/4 blancas (iba naciendo gente) y el de mi mamá que tenía una y una. Memorias que hoy me acuerdo gracias a terapia, al tratamiento psicológico y psiquiátrico que estoy haciendo desde hace mucho tiempo.



No tengo idea cómo habrán sido como padres mis abuelos más que lo que pude vivir viviendo con ellos y mi mamá. Según mi psicóloga y mi psiquiatra, a mis treinta y dos años recién cumplidos la semana pasada logré en esta sesión destrabar los traumas de mi vida. Intentando ser egoísta y pensar sólo en mí, en mi cabeza, mis ganas de estar mejor y no todo lo anterior mencionado, voy a terapia aunque me cueste a pesar de que me guste también. Traumas que lograron hacer que yo me olvidara de gran parte de mi vida, la identificaba pero parecía otra persona. Muy diferente en todas sus etapas, ahora incluso soy otra. No terminaba nunca de entender bien el por qué de muchas cosas.



La autoestima, en eso trabajo hace tiempo. Cuánta responsabilidad hay en la crianza de un ser humano y su mente. En traer uno al mundo. Según mi psicóloga y mi psiquiatra empieza la etapa más dura, el plot twist de la historia, el punto del cual no hay retorno. Cuando en la película el personaje principal descubre algo inminente que cambia la historia para siempre. La salud mental es tan importante como la física, de nada te sirve un cuerpo perfecto sin una mente sana, hay que dejar de mirarse tanto el ombligo con todo respeto.