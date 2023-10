Piden que Milei aclare sobre operaciones con Black Rock

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El diputado nacional Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Consenso Federal) solicitó ayer al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que “clarifique sus dichos periodísticos sobre eventuales operaciones con el fondo multinacional de origen estadounidense BlackRock, los que podrían incluir compromisos de emisión de nueva deuda externa argentina bajo jurisdicción extranjera”.



“¿Javier Milei asumió acuerdos de confidencialidad con BlackRock? ¿Lo han hecho miembros de su equipo? ¿Las ‘operaciones’ a las que se refiere el diputado están relacionadas con eventuales compromisos que a futuro podría asumir el Estado nacional argentino? ¿Se trata de operaciones que involucrarían nueva deuda externa bajo jurisdicción extranjera? ¿Cuáles son las condiciones?”, preguntó Rodríguez desde su cuenta en X (ex Twitter).



En ella agrega que como “funcionario público que es, resulta necesario que Javier Milei responda y no niegue ni esconda información, como lo está haciendo ahora, bajo una excusa de ‘confidencialidad’”.



El pedido de explicaciones surge luego de que Milei afirmó en una entrevista brindada a La Nación+, que “cuenta con los fondos para dolarizar, pero que no puede dar el nombre de las empresas o fondos con quienes está negociando porque hay acuerdos de confidencialidad para estas operaciones”, según amplió el legislador en su posteo al publicar el extracto del reportaje.



En particular, Rodríguez le exige a Milei que diga si hay un acuerdo con el Fondo Black Rock para avanzar en operaciones que involucren nueva deuda externa argentina bajo jurisdicción extranjera.

Se concentra en Buenos Aires

Tras una semana en la que fue denunciado por sus dichos contra la moneda nacional, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, enfrenta sus últimos días de campaña de cara a las generales con visitas a varias localidades del conurbano bonaerense, antes del cierre que prepara para el miércoles en el estadio porteño de Movistar Arena, el mismo lugar que eligió para el cierre de las Paso, comicios en los que resultó el postulante más votado. El candidato libertario se mostrará acompañado por la postulante a gobernadora Carolina Píparo con el objetivo de achicar la diferencia con el gobernador Axel Kicillof.