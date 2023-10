Israel confirmó que habrá una fase de incursión por aire, mar y tierra

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que “está en camino la siguiente fase” de la ofensiva contra el movimiento palestino Hamas, tras vencerse el ultimátum dado a los civiles del norte de la Franja de Gaza, que continúan su evacuación hacia el sur ante una posible incursión militar terrestre, en medio de la preocupación de la comunidad internacional por la situación humanitaria en el enclave.



El premier visitó ayer los kibutz de Beeri y Kfar Azza por vez primera desde la matanza cometida hace una semana contra sus residentes y que desencadenó la nueva escalada de violencia en la región, que incluye constantes bombardeos sobre Gaza e intercambio de artillería entre las Fuerzas Armadas de Israel y el movimiento chiíta Hezbollah en el Líbano.



En su encuentro con los militares instalados ahí, Netanyahu comunicó a los soldados que “la siguiente fase está en camino”, ante las perspectivas de una posible incursión por tierra a gran escala en la Franja de Gaza, la primera desde 2008.



El Ejército israelí dijo ayer en un comunicado que se estaba preparando para “ampliar la ofensiva” sobre Gaza y aseguró que eso incluye un “ataque conjunto y coordinado desde el aire, el mar y la tierra”.



“Los batallones y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegados por todo el país y están preparados para aumentar la preparación para las próximas fases de la guerra, especialmente para una operación terrestre significativa”, añadió el texto, según el diario Times of Israel.



Israel designó ayer dos rutas seguras y prorrogó hasta la tarde el ultimátum para que los habitantes de la parte norte del enclave, poco más de un millón de personas, se dirijan hacia el sur, en una orden que fue rechazada por la ONU, ONG humanitarias y la Unión Europea (UE).



“Sabemos que tomará tiempo, pero aconsejamos a la gente no demorarse”, declaró a la prensa un portavoz militar, Richard Hecht, horas después de cumplirse el plazo inicial de 24 horas para abandonar la zona. La Franja de Gaza, de 362 km2 y cerca de 2,4 millones de habitantes, está situada entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo y sometida a un bloqueo de Israel desde 2007. La salida por Egipto, el paso de Rafah, se halla cerrado.



Desde el inicio de los enfrentamientos, el sábado pasado, tras un sangriento ataque de Hamas, alrededor de 1.300 personas murieron en Israel, 258 de ellos soldados, según el Ejército, y otras 2.215 fallecieron del lado de Gaza, entre ellas 724 niños, de acuerdo con las autoridades palestinas.



Los tres grandes hospitales de la Franja de Gaza, uno de ellos de asistencia infantil, anunciaron ayer que no acatarán la orden de evacuación, ante la imposibilidad de un traslado y para poder seguir atendiendo a los pacientes, en medio de la continuidad de los bombardeos israelíes en la zona.



Más de 1.300 edificios del enclave fueron completamente destruidos, informó ayer la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Unas 5.540 viviendas “fueron destruidas” en estos edificios y otras 3.750 sufrieron daños tan graves que no pueden ser habitadas, precisó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, por sus siglas en inglés). Además, la agencia de la ONU especializada en los refugiados palestinos alertó que más de dos millones de personas en la Franja de Gaza se están quedando sin agua potable ante el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria al enclave.



En sintonía, Unicef alertó de que cientos de miles de niños y niñas de Gaza se encuentran en una situación “catastrófica” tras una semana de contraataques israelíes e instó a la necesidad de que todas las partes declaren un alto el fuego.



Mientras tanto, miles de gazatíes ya huyeron del norte hacia el sur del enclave en autos, micros, motos, en burro y a Pie.La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea pidieron a Israel que retrase cualquier eventual ofensiva, para dar tiempo a los civiles a refugiarse. El jefe diplomático europeo, Josep Borrell, calificó ayer como “totalmente imposible de ejecutar” el plan israelí de evacuar a más de un millón de personas del norte de Gaza en un día.



Evacuación en Francia

El Museo del Louvre y el Palacio de Versalles fueron evacuados ayer “por razones de seguridad”, en un contexto de nivel de alerta elevado en Francia tras el ataque del viernes en un colegio ubicado en el norte del país.



“Queridos visitantes, por motivos de seguridad el Museo del Louvre cierra sus puertas hoy, 14 de octubre. Quienes hayan reservado entradas podrán pedir el reembolso. Gracias por su comprensión”, publicó el museo en su cuenta en la red social X (antes Twitter).



Según la prensa francesa, unas 15.000 personas fueron evacuadas del museo, el más grande del mundo, que en 2022 recibió a casi 8 millones de personas.. La medida fue en respuesta a “mensajes de amenazas de bomba”, según una fuente policial citada por la televisión francesa TF1/LCI. “Hay una comprobación en marcha”, explicó la fuente citada por la agencia de noticias Europa Press. Horas después de que se cerrara el Louvre, las autoridades francesas evacuaron también el Palacio de Versalles, una de las atracciones turísticas más populares del mundo.​

Manifestación por la liberación de los rehenes

Cientos de personas se manifestaron ayer en Tel Aviv frente a la sede del Ministerio de Defensa israelí, en solidaridad con los rehenes capturados por el movimiento palestino Hamas hace una semana y pidieron la renuncia del primer ministro, Benjamin Netanyahu.“Quiero que Benjamin Netanyahu y toda su gente se vayan, porque abandonaron a los residentes del sur y no están interesados ​​en sus vidas, sino que están obsesionados con la política”, expresó Monica Levy, una residente de Tel Aviv de 62 años. La mujer, cuyo primo de 25 años fue una de las 260 personas asesinadas por el grupo islamista en el festival musical Supernova en el desierto, dijo que el primer ministro y su gobierno están más interesados en su propia supervivencia que en gobernar. Netanyahu “simplemente quiere salvarse a sí mismo y está dispuesto a sacrificarnos a todos”, dijo Levy.

Desde la ONU alertan por riesgo de una limpieza étnica contra palestinos “Todos queremos la paz, tanto para Gaza como para Israel”