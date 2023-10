Massa: “Ni el bimonetarismo ni la dolarización son la salida”

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, cargó ayer contra las propuestas económicas de sus dos principales rivales en las elecciones 2023. El ministro de Economía aseguró que “la solución no es ni vía bimonetarización, ni dolarización”, como proponen la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, o como plantea el aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei.



“No hay ninguna posibilidad de resolver ni vía bimonetarismo ni vía dolarización los problemas de la Argentina, sin que eso tenga un primer impacto de destrucción del salario y un segundo impacto de destrucción de empleo”, afirmó Massa en un encuentro con empresarios y productores en la ciudad mendocina de San Rafael, uno de sus últimos actos de campaña antes de la veda electoral.



“Argentina resuelve sus problemas de una sola manera: haciendo fuerte su moneda, a partir de la generación de divisas”, expresó Massa. Esta semana, el dólar blue alcanzó un récord histórico, cuando el martes tocó los $1095 y terminó en $1010. El oficialismo busca dejar atrás esta corrida cambiaria, aún más fuerte que la sucedida en julio de 2022 con la renuncia de Martín Guzmán.



El problema del dólar

En ese punto, el ministro de Economía precisó: “Tenemos que superar un problema histórico que es que salen más dólares de la Argentina de los que ingresan. Y cada vez que esos ciclos se producen terminan pasando que tomamos mucha deuda y luego vienen los procesos de restricción con ajuste y devaluación”.



Ante los empresarios del turismo y productores de las economías regionales y vitivinícolas, Massa reiteró: “Yo no creo que la salida sea con ajuste, devaluación de nuestra moneda y pérdida de competitividad de los sectores, caída del empleo y cierre de empresas”.



“Por eso, nosotros tenemos que terminar con ese ciclo que se repite recurrentemente porque salen más dólares de la Argentina de los que entran. Nosotros tenemos que ir a la construcción de un ciclo en el que entren más dólares a la Argentina de los que salgan”, planteó ante el aplauso de los empresarios de Mendoza, una provincia gobernada por el radicalismo de Juntos por el Cambio.



Allí, el candidato peronista reiteró su idea de conformar un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre, si gana las elecciones.



En la última semana de campaña electoral de cara al domingo 22, sostuvo que “el 10 de diciembre empieza una etapa nueva en la Argentina. Vamos cumpliendo desde el punto de vista político, ciclos que de alguna manera nos ponen en la responsabilidad de empezar etapas nuevas. Argentina necesita inexorablemente la construcción de un gobierno de unidad nacional. Necesita salir del círculo vicioso en el que cada uno de los sectores obstaculiza al otro”, lo que provocó el aplauso generalizado en el salón del Centro de Convenciones local.



Otro de los momentos en los que el candidato de UP cosechó aplausos fue cuando pidió que “La ruta del Vino”, uno de los principales recorridos por las bodegas mendocinas, sea declarada “una marca del país” para fomentar el turismo internacional y también generar divisas.

“Tenemos Presidente”, el nuevo spot

Con la consigna “Tenemos presidente”, Unión por la Patria (UP), que postula la fórmula integrada por Sergio Massa-Agustín Rossi, lanzó ayer un nuevo spot de campaña en la última semana antes de las elecciones presidenciales del domingo 22. En la línea del lema “Tenemos con quién, tenemos con qué” que utilizaban otras piezas, el nuevo spot de UP impulsa una nueva consigna: “Tenemos Presidente”. El material audiovisual de campaña apunta a destacar la figura de Massa en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial. Durante el spot, se eligió incorporar partes de discursos de Massa en los que ratifica su defensa de la escuela pública, “pero con los docentes adentro de las aulas” y en los que agrega: “El Estado tiene que estar siempre presente, pero ser eficiente”.

Imputaron a Milei por sus dichos sobre el dólar

El fiscal federal Franco Picardi impulsó ayer la acción penal para que se investiguen los dichos del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, contra la moneda nacional, en el marco del expediente iniciado por una denuncia de Alberto Fernández, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.



“Teniendo en cuenta lo indicado en la denuncia, resultan imputados en las presentes actuaciones los señores Javier Gerardo Milei (candidato a presidente), Ramiro Marra (candidato a jefe de Gobierno porteño) y Agustín Romo (candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires)”, detalló el fiscal en el requerimiento que presentó ante la jueza María Servini.



En la presentación realizada por el abogado José Manuel Ubeira, el presidente denunció esta semana a Milei, Marra y Romo, por recomendar a la ciudadanía no ahorrar en pesos, alentar la compra de dólares y, en el caso del máximo referente de La Libertad Avanza, por definir al peso como “excremento”.



La denuncia de Alberto

En la denuncia se consideró que los hechos a investigar “constituyen una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República”.



“Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera (el dólar) para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)”, decía el texto presentado ante la Justicia por el jefe de Estado.



En su presentación, Fernández argumentó que la “corrida” experimentada en el mercado cambiario en los últimos días fue “consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida”.