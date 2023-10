Llega un nuevo desembolso de más de U$S 500 millones

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El gobierno nacional firmará, en los próximos días, la actualización de la adenda de financiamiento chino para la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner sobre el Río Santa Cruz. Esto permitirá recibir, en las primeras semanas de noviembre, pasadas las elecciones del 22 de octubre, U$S 517 millones.



El monto de este segundo tramo de financiamiento representa más del 10% del costo estimado de las obras de construcción de los proyectos de generación hidroeléctrica por unos U$S 4.700 millones, que serán afrontados por el país asiático, con un sistema de repago por la venta de la energía que produzca el complejo a partir de 2027.​ Con este desembolso, el acumulado en este 2023 superará los U$S 1.000 millones.



Así lo aseguró el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, en la antesala de la llegada de la segunda de las tres turbinas Kaplan destinadas a la represa Cepernic, cuyo arribo se espera en el Puerto Santa Cruz procedente de Shangai.



Esta noticia se dio a conocer ayer en la antesala del viaje de Alberto Fernández a la nación gobernada por Xi Jinping, a la que arribará hoy, en el que será uno de sus últimos actos como presidente, a menos de dos meses de la finalización de su mandato.