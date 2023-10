Gobierno y privados culparon a Milei por vuelo del dólar que pasó los $1.000

miércoles 11 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron ayer de manera conjunta las declaraciones formuladas por el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en relación al dólar y los plazos fijos en pesos, y reclamaron “responsabilidad” en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios generales del 22 de octubre, en una jornada en la que también diversos economistas criticaron al dirigente libertario y alertaron sobre el impacto de sus dichos con el dólar superando los $1.000.

En tanto por la noche se conoció que la abogada Valeria Carreras denunció penalmente a Javier Milei, luego de que el candidato por La Libertad Avanza llamase a no invertir en plazos fijo y calificase a la moneda nacional como excremento.

La presentación fue realizada en los tribunales de Comodoro Py “a fin que se investigue si los dichos de Milei constituyen la figura prevista en el código penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero”.

Por su parte Sergio Massa fue uno de los primeros dirigentes en responder. Acusó al líder libertario de “estar timbeando el ahorro de la gente” para sumar un voto más y llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que “los ahorros de los argentinos están seguros en este momento”.

“No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”, señaló el titular de la cartera de Economía.

“Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”, advirtieron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

Desde la oposición, el economista Martín Tetaz, que también es legislador por Juntos por el Cambio, cuestionó las “declaraciones incendiarias” de Milei que “incentivan el derrumbe en la demanda de dinero”.

“Milei sabe que el Congreso no le va a votar jamás una dolarización porque es muy mala para la Argentina”, sostuvo Tetaz en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Por su parte, Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), señaló que “fogonear una aceleración de la inflación es de una irresponsabilidad que nunca he visto en mi historia como economista”.

Prisión a los alarmistas

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer que se va a encargar de que “los cuatro o cinco vivos que especulan con el ahorro de la gente” vayan presos, al hacer referencia a las fuertes subas que se registraron en las últimas jornadas en la cotización de los dólares paralelos. Durante un encuentro que mantuvo ayer en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el microcentro porteño, Massa dijo: “Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje y me voy a ocupar de que vayan en cana porque creo que, alguna vez en la Argentina, el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”.

“Yo puedo ganar o perder una elección, eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado, las libertades; hasta que no los vea presos, no paro”, completó.

Massa formuló esas declaraciones en el marco de una reunión con los principales empresarios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en la que tenía a su lado al titular de la entidad, Natalio Grinman, y al presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian.



El billete verde cerró a $1.010 en la city porteña

El dólar blue superó la barrera de los $1.000 ayer, en otra jornada caliente para el mercado paralelo. Si bien en la city porteña cerró en los $1.010, en algunas provincias del país el billete culminó muy cerca de los $1.090. Esto sucedió en medio de un contexto de creciente incertidumbre política y económica, a menos de dos semanas para las elecciones generales y una demanda de cobertura que no cesa. Así el tipo de cambio informal avanzó $65 hasta los $1.010, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. De esta manera, moderó la suba inicial cuando alcanzó un máximo intradiario de $1.050. En la jornada previa, había subido $65, un alza similar a la que registró el tipo de cambio informal durante todo septiembre. Ayer en Posadas por momentos cotizó a $1.090, pero en la región llegó a ofrecerse hasta por 1.200 pesos.



La Afip unificó el dólar ahorro, tarjeta y Qatar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) aumentó las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior.

Así tanto para la compra de divisas para atesoramiento (con cupo de U$S 200 mensuales) a través del denominado dólar ahorro o solidario como para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero (los llamados dólar tarjeta y dólar Qatar), se deberá abonar el Impuesto País (30% sobre el valor de cambio oficial), y percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.

La modificación rige para las operaciones realizadas desde ayer.

De esta forma, al tipo de cambio oficial de $ 365,50, se le deberá sumar $109,65 en concepto del Impuesto País, $164,48 de adelanto de Ganancias y $91,38 de Bienes Personales, dando como resultado un tipo de cambio de $ 731, es decir, un recargo del 100% sobre el valor oficial.