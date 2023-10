Claudia Goldin recibió el premio Nobel de economía por su trabajo en la brecha de género en el trabajo

La doctora en Economía Claudia Goldin se convirtió esta mañana en la primera mujer galardonada sola, sin una distinción compartida con otros, con el premio Nobel de Economía por su contribución al avance en la comprensión de la participación de la mujer y las principales causas de las remanentes brechas de género en el mercado laboral.

De acuerdo a la Real Academia de las Ciencias de Suecia que entregó esta mañana la distinción a Goldin, la decisión se basó en que su investigación revela la todavía remanente brecha de género en el mercado laboral y provee el primer estudio integral sobre la evolución de la remuneración de la mujer y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos, en un estudio que analiza las brechas de género y el impacto en ello de la repartición de las tareas de cuidado.

Goldin estudió la evolución de los roles de la mujer a través de la historia desde un abordaje multidisciplinario, con componentes económicos, sociológicos, históricos y demográficos. Fue criada en el Bronx de la ciudad de Nueva York, graduada de la Universidad de Cornell, profesora por la universidad de Harvard, y Doctora en Economía por la Universidad de Chicago.

Se definió a sí misma como “un detective que siempre cree que existe una forma de encontrar la respuesta y esa es la manera en que siempre he llevado adelante investigaciones”. Previamente, otras dos mujeres fueron galardonadas con el Nobel de Ciencias Económicas, Elinor Ostrom (2009) y Esther Duflo (2019), pero en ambos casos en un premio compartido con otros ganadores. En el caso de Ostrom con Oliver Williamson, y en el de Duflo con los economistas Michael Kremer y Abhijit Banerjee.

La Real Academia de las Ciencias destacó que “si bien históricamente se había explicado a las brechas de género en las remuneraciones como una consecuencia de las diferencias en educación y elecciones de ocupación, sin embargo, Goldin demostró que la mayor parte de esta diferencia de ingresos se produce ahora entre hombres y mujeres en la misma ocupación, y surge en gran medida con el nacimiento del primer hijo”.

La distinción tiene lugar la mañana siguiente al debate presidencial, en que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei negó la brecha de género y dijo que "cuando se desagrega los promedios y se toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece", y amplió que "si fuera cierto, uno tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres, pero hay mitad varones y mitad mujeres".

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb