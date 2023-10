Consejo de la Magistratura alista debate por Figueroa

lunes 09 de octubre de 2023 | 6:02hs.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura tiene en agenda el debate sobre la convocatoria, o no, de la camarista Ana María Figueroa, desplazada por la Corte Suprema pero avalada por el Senado.

Selección es una de las cinco comisiones del organismo, está integrada por 12 de los 19 miembros, y es donde comienza el trámite constitucional complejo que representa elegir un magistrado. Figueroa cumplió 75 años en agosto y en septiembre la Corte Suprema la desplazó de su puesto en la Cámara Federal de Casación Penal invocando que no había logrado el acuerdo del Senado que necesitan los jueces con más de 75.

Pero a fines del mes pasado el Senado logró juntar los votos para avalar la continuidad de Figueroa, en una decisión que luego refrendó el Poder Ejecutivo con la publicación del decreto en el Boletín Oficial.

Con el conflicto de poderes planteado, el Consejo convocó al plenario de sus miembros el miércoles pasado sin que se mencionara ni una vez a Ana María Figueroa, aunque se tomó una decisión unánime al respecto que pasó desapercibida. El miércoles por la noche, la consejera abogada de Juntos por el Cambio, Jimena de la Torre, celebró en la red social X, antes Twitter, que el Consejo ratificó que Figueroa no es más jueza.

“En el plenario de hoy votamos por Unanimidad el dictamen 8/23 de la Com. de Selección donde confirmamos que la Dra. Figueroa cesó en su mandato conforme lo establecido por la CSJN. Ahora debemos avanzar para cubrir su vacancia. FIN”. La consejera, exnúmero dos de la Afip macrista, se refería a una resolución de la Comisión de Selección del 13 de septiembre que se votó en paquete en el plenario que cambió la categoría de la camarista de “docente magistrado” a “docente de Derecho Constitucional”, en un listado anexo. Desde el oficialismo en el Consejo admitieron que no advirtieron la “maniobra” de la oposición pero señalaron que la aprobación del pliego en el Senado y el decreto presidencial son “hechos nuevos” que reclaman un análisis más amplio. “La Corte no puede tener injerencia en esto”, repite con énfasis un consejero del oficialismo y destaca que no hay antecedentes de que la Corte haya desplazado un magistrado por haber cumplido los 75 años.