Israel declara que “está en guerra” tras una ofensiva sorpresa de Hamas desde la Franja de Gaza

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:06hs.

Israel afirmó ayer que el país “está en guerra” tras el sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de milicianos palestinos, que incluye la captura de soldados y civiles en localidades fronterizas, y aseguró que el movimiento Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, pagará “un precio sin precedentes”, en una nueva escalada de violencia que dejó más de 400 de muertos y 3.000 heridos de ambos bandos.



“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación, no son rondas de combates, es una guerra”, indicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video difundido en sus redes sociales.



“Ordené, en primer lugar, que se desalojaran las comunidades en las que se habían infiltrado terroristas. Esto actualmente se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes”, explicó el premier. Los servicios de emergencias israelíes informaron que al menos 200 personas murieron y más de 1.400 resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.



La parte palestina, en tanto, comunicó que hubo al menos 198 fallecidos y 1.610 heridos por la respuesta israelí en la Franja de Gaza. La nueva escalada de violencia comenzó con un lanzamiento masivo de cohetes desde varios puntos de la Franja de Gaza a partir de las 6.30 hora local (0.30 de la Argentina).



El portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Richard Hecht, mencionó que al menos 2.200 cohetes fueron disparados, mientras que Hamas reivindicó el lanzamiento de 5.500 proyectiles.Imágenes que circulan en redes sociales muestran también la incursión por tierra de milicianos de Hamas y la captura de soldados y civiles. Hamas afirma que lanzó más de 5.000 cohetes contra Israel ayer. Foto: AP

El propio movimiento difundió un video que muestra a tres hombres vestidos como civiles, visiblemente asustados, capturados por sus combatientes.



“Escenas de las Brigadas al Qassam capturando a varios soldados enemigos en la batalla ‘Diluvio de Al Aqsa’”, indicaba una frase que aparecía sobre fondo negro al principio de la grabación, consignó la agencia de noticias AFP.



Los carteles en hebreo del fondo sugerían que la grabación se realizó en el lado israelí del paso de Erez entre Israel y la Franja de Gaza. Otros videos difundidos en redes sociales mostraban los cadáveres de varias personas vestidas con uniforme militar, así como automovilistas y pasajeros muertos en una autopista.



El portavoz principal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), contralmirante Daniel Hagari, confirmó que personas fueron tomadas como rehenes, aunque no precisó la cifra.



“Es un crimen de guerra cometido por Hamas y pagarán las consecuencias”, añadió en una conferencia de prensa.



Por su parte, el jefe de ese movimiento islamista, Ismail Haniyeh, declaró ayer que vislumbra “una gran victoria” en la ofensiva general lanzada contra Israel desde la Franja de Gaza. “Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza”, manifestó en un discurso emitido por la televisión Al Aqsa.



“Ya basta, hay que poner fin al ciclo de intifadas [levantamientos] y revoluciones en la lucha por la liberación de nuestra tierra [palestina] y de nuestros presos (...)”, añadió.



Como respuesta, el Ejército israelí ratificó lo anunciado previamente por Netanyahu y anticipó que miles de reservistas fueron llamados a filas para operar en Gaza, así como en el norte del país, cerca de las fronteras con Líbano y Siria, y en la ocupada Cisjordania. En esos operativos, las fuerzas informaron que bombardearon “dos edificios de varias plantas” en Gaza.

La Franja de Gaza recibió una rápida contraofensiva de bombardeos. Foto: AP

Pero la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció ayer que esos ataques mataron a dos trabajadores sanitarios. “Las fuerzas israelíes atacaron el hospital indonesio del enclave y una ambulancia frente al hospital Nasser, en el sur de Gaza. Los ataques mataron a una enfermera y a un conductor de ambulancia, hirieron a varios y dañaron una estación de oxígeno”, comunicó la ONG en su cuenta de la red social X, antes Twitter.



Egipto, mediador central entre Palestina e Israel, anunció ayer que mantiene contactos a nivel internacional para “contener la tensa situación” y alertó sobre las “graves repercusiones” por una nueva escalada de violencia.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a realizar “esfuerzos diplomáticos para evitar una ampliación de la conflagración”.



En un comunicado, Guterres “condena en los términos más firmes el ataque de ayer por la mañana de Hamas contra ciudades israelíes cercanas a la Franja de Gaza y en el centro de Israel”.



En tanto el Consejo de Seguridad de la ONU convocó para hoy a una reunión de emergencia para debatir la situación, tras un pedido de Brasil que preside el órgano.



“Estados Unidos condena inequívocamente este atroz asalto contra Israel por parte de terroristas de Hamas desde Gaza, y he dejado claro al primer ministro que estamos dispuestos a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo al Gobierno y al pueblo de Israel”, indicó el presidente Joe Biden tras hablar por teléfono con Netanyahu.



Francia, Reino Unido, Alemania y España también repudiaron los ataques de Hamas y tanto Italia como Ucrania apoyaron el derecho de Israel a defenderse.

La ONU reúne a su Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará hoy una reunión de emergencia para debatir la situación en Medio Oriente, después del sorpresivo ataque del movimiento palestino Hamas contra Israel, informó la ONU en un comunicado.



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará hoy una reunión de emergencia para debatir la situación en Medio Oriente, después del sorpresivo ataque del movimiento palestino Hamas contra Israel, informó la ONU en un comunicado.

El encuentro, que se celebrará a las 16 de Argentina, será para debatir "la situación en Medio Oriente, incluida la cuestión palestina", añadió el texto. Brasil, que preside el Consejo, había anunciado previamente que tenía previsto convocar a una reunión de emergencia del máximo órgano de las Naciones Unidas y llamó a "todas las partes a ejercer la máxima moderación para evitar que la situación se agrave".

El gobierno argentino condenó los ataques y elevó seguridad interna

El gobierno argentino expresó ayer que “deplora los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel”, donde murieron dos argentinos, condenó “las acciones terroristas de Hamas” e hizo un llamamiento para que “se ponga fin a la violencia” en la región, al tiempo que se ordenó reforzar la seguridad de todos los ámbitos de la comunidad judía en todo el país y el envío de ayuda humanitaria.



Así se pronunció en un comunicado la Cancillería tras el sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de milicianos palestinos que, según cifras preliminares dadas por medios israelíes, dejaron decenas de muertos y cientos de heridos en ese país, y casi 200 palestinos fallecidos y un millar de heridos por los bombardeos de represalia.



El presidente Alberto Fernández ordenó reforzar la seguridad en todos los ámbitos de la comunidad judía en el país y dispuso el alerta en la frontera, por parte de efectivos de Gendarmería y los organismos dependientes de Migraciones, Agencia Federal de Inteligencia y Policía de Seguridad Aeroportuaria.



El presidente manifestó en su cuenta de la misma red social: “Expreso mi enérgica condena y repudio al brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas desde la Franja de Gaza contra el Estado de Israel” y dijo que se comunicó telefónicamente con el presidente de Israel, Isaac Herzog y le transmitió “la solidaridad del pueblo y del gobierno de Argentina”.



El mandatario agregó que “la violencia debe ser erradicada definitivamente en el mundo” y destacó que “la paz es más urgente que nunca”.