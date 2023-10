Rubinstein: “No vamos a devaluar porque gane Milei”

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica (cargo equivalente a viceministro) del Ministerio de Economía, se refirió ayer al escenario económico del país. Entre los temas referidos, apareció la devaluación, el impacto del escenario electoral en la economía y en los consensos alcanzados en cuanto al futuro del país.



Consultado por la relación entre la devaluación llevada a cabo el pasado 14 de agosto y el resultado de la elección que un día antes había puesto a Javier Milei como candidato más votado, el funcionario recordó que ese lunes hubo un “cisne negro” y explicó que eso se debió a que “el viernes pre-Paso el dólar estaba en $600 para redondear, el lunes amaneció en $720, o sea tuviste 20% de suba del paralelo antes de la devaluación”, explicó en una entrevista al medio periodístico Perfil.



En ese marco, Rubinstein contó que decidieron anticipar una devaluación que pensaban llevar a cabo unos días más tarde. “Hubo que actuar en forma de emergencia, hubo que tratar de hacer retrotraer acuerdos de precios, dar algunos incentivos fiscales y se pudo intervenir en la brecha para bajar de 800 a 730 por un tiempo”, detalló.



Sin sorpresas

Respecto de los efectos que pudiera generar una victoria de La Libertad Avanza el próximo 22 de octubre, Rubinstein afirmó que, en el caso de esta elección, Milei ya no sería un cisne negro, porque ya no generaría el mismo efecto sorpresa que provocó tras las primarias.



“Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei”, aseguró. Y agregó que el gobierno ya tiene fijada una estrategia que incluye mantener el tipo de cambio oficial en $350 hasta el 15 de noviembre. “Después crawling peg del 3%, que diría, como línea general, como recomendación a quien sea, le diría que no nos vayamos de ahí hasta que no conseguimos dólares para hacer otra cosa”, dijo.



Recientemente Rubinstein, especialista macroeconómico dijo que no se puede unificar el tipo de cambio si no se cuenta con recursos suficientes para intervenir con eficacia y estabilizar el mercado cambiario y que la Argentina no está en condiciones de hacerlo sin ayuda internacional. “Ni el FMI ni el Tesoro de EE.UU.”, dijo, “tuvieron disposición a facilitar recursos para una operación de estabilización de ese tipo”.