La FED mantiene expectativa por la posible suba de tasas

domingo 08 de octubre de 2023

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) analizará los datos de la economía que se publiquen en las próximas semanas, antes de la reunión monetaria del 31 de octubre y el 1 de noviembre, se informó ayer.



Así lo afirmó la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, tras publicarse el reporte de empleo de septiembre que señaló que Estados Unidos incorporó ese mes 336.000 puestos de trabajo.



“La tasa de inflación sigue siendo demasiado alta, pero vemos un progreso. Respecto de la cuestión sobre si necesitamos ajustar nuestra política monetaria un poco más o no, ello dependerá de todos los datos que recibamos entre ahora y nuestra próxima reunión”, señaló en una entrevista a la cadena CNN International, citada por la agencia de noticias Bloomberg. La cifra de puestos generados el mes pasado fue superior a los 158.000 esperados por los analistas y, si bien el mercado anticipaba que la FED había terminado con sus subas de tasas tras llevarlas a un máximo de 22 años, los sólidos números del empleo podrían motivarla a realizar una última suba.



El organismo monetario teme que un mercado laboral desequilibrado –con más oferta que demanda- podría conspirar con su política anti-inflacionaria.



La funcionaria, quién a este año no le corresponde derecho a voto en las decisiones de política monetaria, reconoció que es “muy probable” que se necesite otra suba de tasas en lo que queda del año, pero aclaró que dicha decisión será tomada en la próxima reunión del organismo monetario.



No obstante, para Mester el mercado laboral se está enfriando gradualmente, e indicó que diversas firmas empleadoras en su distrito le indicaron que no estaban teniendo complicaciones en conseguir trabajadores. Del mismo modo, destacó que los datos de el viernes mostraron un enfriamiento en el crecimiento de los salarios con el menor aumento interanual desde mediados de 2021, signo de que la inflación sigue el mismo rumbo.



Asimismo, sostuvo que la discusión de la FED girará más que nada en torno de cuánto tiempo será necesario que las tasas permanezcan en niveles altos, antes de comenzar con los eventuales recortes.



Actualmente las tasas se encuentran en un rango de entre 5,25% a 5,5%, y las últimas minutas de la FED, publicadas el mes pasado, mostraron que 12 de los 19 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) esperaban una suba de tasas más para lo que queda del año. “Nuestra economía se parece a un conejo de Energizer. Pero si la creación de empleo se acelera, existe quizás un mayor riesgo de un aterrizaje duro”, advirtió en una entrevista televisiva el ex titular del Departamento del Tesoro y profesor de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers.



El exfuncionario hace referencia a la posibilidad de que la FED logre su objetivo de un “aterrizaje suave”, es decir, bajar la inflación sin inducir a una recesión.



Con un mercado laboral así de sólido pese a más de diez aumentos sucesivos de tasas de interés, Summers expresó su duda de que la política de la FED sea tan efectiva como en el pasado.

El empleo norteamericano sigue en alza para sorpresa de muchos

Los empleadores estadounidenses crearon 336.000 puestos de trabajo en septiembre, un aumento sorpresivamente fuerte e indicio de que muchas empresas conservan confianza suficiente para seguir contratando a pesar de las elevadas tasas de interés y las perspectivas económicas inciertas.



Las contrataciones el mes pasado se dispararon luego de un aumento de 227.000 registrado en agosto, que fue actualizado al alza. El incremento de julio también fue mayor de lo que se había estimado inicialmente. La economía ha añadido un promedio de 266.000 puestos de trabajo al mes en los últimos tres meses. El informe del viernes del Departamento de Trabajo mostró que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3,8%, no muy por encima del mínimo de medio siglo. El mercado laboral ha enfrentado una gama de retos este año, sobre todo la alta inflación y la serie de aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal que debían contenerlo. Aunque las alzas de la Fed han encarecido los préstamos, el aumento constante de los empleos ha impulsado el gasto de consumo y ha mantenido la economía en crecimiento, desafiando las predicciones de una recesión inminente. El mes pasado, la mayoría de las grandes industrias agregaron empleos, desde la atención médica, que sumó 66.000, hasta la manufactura, que agregó 17.000, y los minoristas, que añadieron alrededor de 20.000. Los servicios profesionales, categoría que incluye ingenieros y arquitectos, sumaron 21.000. El gobierno en todos los niveles agregó 73.000 puestos de trabajo, lo que refleja los sanos presupuestos de la mayoría de los gobiernos estatales y municipales.



Sin embargo, el crecimiento salarial se desaceleró y el salario medio por hora aumentó sólo un 0,2% entre agosto y septiembre. En comparación con el año anterior, los salarios aumentaron un 4,2%, el incremento de 12 meses más leve en más de dos años.