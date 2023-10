Biden abre chance de cumbre con Xi Jinping en noviembre

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló ayer que existe una “posibilidad” de que se reúna en noviembre con su par chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre de la Apec que se realizará en San Francisco.



“No ha sido acordado, pero es una posibilidad”, señaló Biden a periodistas en la Casa Blanca, en respuesta a versiones de medios estadounidenses que especularon con un encuentro de los dos dirigentes en busca de bajar tensiones entre las dos potencias.



En los últimos meses, Pekín y Washington renovaron el diálogo con una sucesión de visitas de altos funcionarios estadounidenses a China, incluido el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.



Pero las relaciones bilaterales continúan tensas y las disputas comerciales, la expansión china en el Mar de China Meridional y la cuestión de la isla de Taiwán aparecen como temas ríspidos.



Biden había dicho el mes pasado que tenía planes de reunirse con Xi durante la cumbre de la Apec, pero Pekín no confirmó la participación del líder chico en esta cumbre.



“Planeo y espero continuar nuestra conversación de Bali de este otoño. Eso es lo que espero”, expresó Biden, en referencia a su reunión con Xi en noviembre de 2022 en Bali, Indonesia, durante una cumbre del G20, consignó la agencia de noticias AFP.



En junio último, Biden consideró que Xi pertenecía a la categoría de “dictador”, una expresión que la diplomacia china juzgó “una provocación”.



Líneas de comunicación

El mes pasado, Blinken se reunió con el vicepresidente de China, Han Zheng, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, e instó entonces a garantizar que se mantengan “abiertas las líneas de comunicación”.



El 28 de septiembre, el diario The Wall Street Journal reveló que se estaba preparando el camino para la visita de Xi a Estados Unidos y que, como paso previo, los dos países intercambiarían más visitas oficiales de alto nivel.



Según el diario, las partes estudian un viaje a Washington del viceprimer ministro He Lifeng, principal asesor de política económica de Xi. Sería el ejecutivo de más alto rango en visitar EE.UU. desde que Biden asumió el cargo.