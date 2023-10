El presidente pidió “tratar el tema de la salud mental”

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández pidió ayer “no tratar como un tabú” los problemas de salud mental, advirtió sobre la “estigmatización” de esa problemática y consideró “imperioso y esencial” que los gobiernos se aboquen a este tema.



Fernández, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó ayer la apertura de la 5° Cumbre Mundial de Salud Mental, que por primera vez se realiza en Latinoamérica, y se desarrollará hasta hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en la ciudad de Buenos Aires.



“Quiero marcar que poner la atención en el tema de la salud mental es absolutamente imperioso, necesario, es un imperativo de este tiempo porque ya no podemos seguir haciéndonos los distraídos. Y en Argentina eso sucedió durante mucho tiempo. Hubo cantidad de suicidios de hombres que lucharon en las islas Malvinas, en la contienda bélica de 1982. Cuando volvieron (de la guerra) no encontraron la atención suficiente y terminaron suicidados”, señaló Fernández.



En ese sentido, el jefe de Estado pidió “respeto, memoria y gratitud para siempre” con quienes combatieron en las islas del Atlántico Sur.



El mandatario relacionó también la salud mental con las consecuencias sociales y sanitarias que dejó la pandemia de coronavirus, al considerar que la propagación de esa enfermedad fue “una guerra silenciosa que pudo contrarrestarse con la llegada de las vacunas”.



“Vivimos en un tiempo en el cual no se dispararon armas. No se dispararon bombas, no volaron misiles, pero murieron 15 millones de personas. Fue una guerra silenciosa y se llamó pandemia y todos las secuelas que dejó han afectado la salud mental de todos nosotros en mayor o menor medida. No somos conscientes de que somos sobrevivientes de una tragedia”, remarcó.



“Abordar este tema de la salud mental es un tema esencial para el futuro, no solo del presente” y pidió “no normalizar el problema de la salud mental como un tabú, como algo de lo que no hay que hablar, como que lo mejor es no hablarlo”.



Además del jefe de Estado, hablaron Vizzotti; Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Robert Mardini, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja; y Catherine Russel, directora ejecutiva de Unicef.