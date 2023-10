EE.UU. ampliará el muro en la frontera con México

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció ayer que ampliará el muro en la frontera sur para frenar la entrada de migrantes, en una decisión calificada de “retroceso” por el mandatario mexicano López Obrador.



Sin embargo, Biden afirmó que no puede “impedir” que se usen fondos para ampliar la construcción del muro en la frontera con México, porque estaban destinados a ese fin durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump.



“El dinero fue asignado para el muro fronterizo. Intenté (convencer a los republicanos del Congreso) que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron”, declaró el demócrata, que asegura que no es posible legalmente usar ese dinero con otra finalidad.



El Departamento de Seguridad Interior estadounidense se pronunció a favor de la medida por la necesidad de “detener” la inmigración ilegal.



La decisión coincide con una visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo con su vecino.