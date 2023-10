Insulina: qué es, cómo funciona y detalles de la diabetes

jueves 05 de octubre de 2023 | 6:00hs.

P

ese a que no soy médico, pero sí analista curioso, me he informado que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que es una glándula ubicada en el abdomen del ser humano y otros vertebrados y encargada de producir y verter al intestino algunos de los jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos; además es la que segrega la insulina y la glucosa que el organismo necesita. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en muchos carbohidratos.

Por lo tanto, el páncreas en un órgano con varias funciones vitales. Después de una comida ‒leve o pesada‒ la digestión descompone los carbohidratos y los transforma en glucosa. Luego, esta glucosa entra en el torrente sanguíneo a través del revestimiento del intestino delgado. Una vez que la glucosa está en el torrente sanguíneo, la insulina hace que las células de todo el cuerpo absorban el azúcar y lo utilicen para obtener energía.

La insulina también ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. Cuando hay demasiada glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina indica al cuerpo que almacene el exceso en el hígado. La glucosa almacenada no se libera hasta que los niveles de glucosa en sangre disminuyen, por ejemplo, entre las comidas o cuando nuestro cuerpo está estresado o necesita un aumento adicional de energía.

La insulina fue descubierta al utilizar extractos de páncreas para tratar animales diabéticos y observar que sus niveles de azúcar en sangre retornaban a valores normales. El extracto fue mejorado, adaptando su extracción y purificación de modo de obtener un preparado de insulina de alta pureza. Luego de pasar un ensayo clínico exitoso, en 1922 estaba ya al alcance de pacientes. Este trabajo le mereció a Frederick Grant Banting y John Rickard Macleod el premio Nobel de medicina en 1923. Por muchos años, el uso de insulina de procedencia bovina y porcina salvó la vida de millones de personas.

En cuanto a la noción de diabetes, la “diabetes mellitus” fue descrita por primera vez en el siglo V a.C. (¡hace unos 2.500 años!) por practicantes de ayurveda. Esta dolencia ocurre cuando el cuerpo humano, o no usa la insulina adecuadamente o no la produce de forma suficiente. Hay dos tipos principales de diabetes: tipo 1 y tipo 2.

La diabetes tipo 1 es una forma de enfermedad “autoinmune”. Estas son enfermedades que hacen que el cuerpo se ataque a sí mismo. Si tienes diabetes tipo 1, tu cuerpo no puede producir insulina. Esto se debe a que tu sistema inmunitario ha destruido todas las células productoras de insulina en tu páncreas. Esta enfermedad se diagnostica comúnmente en personas jóvenes, aunque puede desarrollarse en la edad adulta.

En cambio, en la diabetes tipo 2, el cuerpo se ha vuelto resistente a los efectos de la insulina. Esto significa que nuestro cuerpo necesita más insulina para obtener los mismos efectos. Por lo tanto, nuestro cuerpo produce insulina en exceso para mantener los niveles de glucosa en sangre normales. Sin embargo, después de muchos años de sobreproducción, las células productoras de insulina en el páncreas se agotan. La diabetes tipo 2 suele desarrollarse en personas algo mayores.

¿Cómo se combate la diabetes? Las inyecciones de insulina ayudan a tratar ambos tipos de diabetes. La insulina inyectada actúa como un sustituto o suplemento de la insulina que debería generar nuestro cuerpo. Las personas con diabetes tipo 1 no pueden producir insulina, por lo que deben inyectarse insulina para controlar sus niveles de glucosa en la sangre.

Muchas personas con diabetes tipo 2 pueden controlar sus niveles de glucosa en la sangre haciendo cambios en su estilo de vida y tomando medicamentos. Sin embargo, si estos tratamientos no ayudan a controlar los niveles de glucosa, por lo que las personas con la afección también podrían necesitar insulina para ayudar a controlar sus niveles de glucosa en la sangre.

Sin embargo, hay diferentes tipos de insulina (droga que no se puede tomar por vía oral). La composición de los diferentes tipos de insulina influye en la rapidez y el tiempo que actúan: a) insulina de acción rápida: tipo de insulina que comienza a actuar aproximadamente 15 minutos después de la inyección y sus efectos pueden durar entre tres y cuatro horas. Se suele usar antes de una comida; b) insulina de acción corta, la que se inyecta antes de comer. Comienza a actuar de 30 a 60 minutos después y su efecto dura de cinco a ocho horas; c) insulina de acción prolongada: esta no empieza a funcionar hasta unas dos horas después de inyectarla. Su efecto puede durar 24 horas o más.

El uso de la insulina varía de persona a persona en función de sus niveles de glucosa en sangre y sus modalidades del manejo de la diabetes. Todo diabético debe seguir las indicaciones que recomiende su médico personal, ya que la cantidad de insulina diaria depende de factores como la dieta personal, el nivel de actividades físicas y la gravedad de su diabetes (algunas personas necesitan una sola inyección de insulina al día; otras necesitan tres o cuatro),

Se estima que la diabetes ‒enfermedad incurable‒ afecta entre el 9% y el 10% de la población mundial. El número de personas que sufre de esta condición ha aumentado de manera continuada durante los últimos años, superando los 460 millones en 2019, casi 100 millones de personas más que en 2011, con unos 62 millones de personas en América.

En el año 2021, China tenía 140 millones de diabéticos, India 74 millones, Pakistán 33 y EE.UU. 32 millones. En Argentina habría unos 4, 5 millones de diabéticos, y nuestra ley nacional ‒de raíz popular‒ es clara: debe haber cobertura del 100% e incorporación futura de todos los tratamientos y avances que hacen a la salud del paciente diabético, siempre que sea recetado por un médico o una médica.

Los diabéticos no deben consumir alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans, alimentos con alto contenido de sal, dulces, como productos horneados, dulces y helados. bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas regulares para deporte o energéticas.

Yo he sido afortunado, de las tres familias a las que he pertenecido (paterna, dos casamientos, nietos, biznietos, cuñados, primos, hermanos, suegros, etc.) unos 60 familiares, hubo sólo un diabético, mucho menos del porcentaje nacional…