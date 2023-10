Aliado de Trump quiere liderar la Cámara de Representantes

jueves 05 de octubre de 2023 | 6:02hs.

El legislador republicano Jim Jordan, un aliado del expresidente Donald Trump, fue el primero en postularse ayer como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de que Kevin McCarthy fuera destituido el martes por la noche en una decisión inédita.

Ante la consulta de la prensa de si pensaba presentarse, el representante de Ohio respondió que sí.

"Tenemos que unir a la conferencia", dijo Jordan, en referencia al grupo de republicanos de la cámara baja que debe elegir a su presidente, después de reunirse con el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise, otro posible candidato para el puesto, al que le comunicó su decisión, consignó la cadena NBC News.

"Ahora es el momento de que nuestra conferencia republicana se una para cumplir nuestras promesas a los estadounidenses. Los problemas a los que nos enfrentamos son desafiantes, pero no insuperables. Podemos centrarnos en los cambios que mejoran el país y unirnos para ofrecer soluciones reales", escribió en una carta a sus colegas republicanos en la que les pidió su apoyo y destacó su trabajo al frente del Comité Judicial de la cámara. Por su parte, Trump descartó por el momento convertirse él en presidente de la Cámara de Representantes, después de que varios republicanos propusieran su nombre.

"Mucha gente me ha estado llamando sobre el (puesto) de presidente (de la cámara), todo lo que puedo decir es que haremos lo que sea mejor para el país y para el Partido Republicano", dijo el exmandatario a la prensa frente a un tribunal de Nueva York, donde se celebra un juicio por fraude relacionado con su imperio empresarial.De todas formas, aclaró que su principal objetivo es la campaña para las elecciones de 2024, en las que aspira a volver a la presidencia. "Me centro totalmente en eso. Si puedo ayudarles durante el proceso, lo haré. Pero tenemos gente estupenda en el Partido Republicano que podría hacer un gran trabajo como presidente de la Cámara de Representantes", dijo, según el portal The Hill.

Jordan ha sido uno de los principales aliados de Trump en el Capitolio, al que defendió durante las dos investigaciones para un posible juicio político, además de ser uno de los líderes republicanos en promover un "impeachment" contra el presidente Joe Biden.

La Cámara de Representantes destituyó ayer a McCarthy tras una moción en ese sentido presentada por el republicano Matt Gaetz, que forma parte de los legisladores de línea dura que responden a Trump.

Estos congresistas le cuestionaron al expresidente de la cámara el proyecto de ley presentado el fin de semana para mantener la financiación temporal del gobierno, que se enfrentaba a una parálisis, en el que McCarthy hizo concesiones a los demócratas. A partir de la votación de ayer, en la que la moción fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra, la presidencia de la cámara será asumida provisoriamente por el congresista Patrick McHenry, pero con las funciones del cargo y del propio cuerpo notablemente disminuidas, ya que solo podrá adoptar medidas administrativas pero no legislativas.