Protectores solares cuestan entre de 9 mil y 14 mil pesos

lunes 02 de octubre de 2023 | 5:30hs.

La piel es la frontera del propio organismo con el mundo exterior y su cuidado es relevante para la salud. A causa de los niveles de radiación que se dan en esta época del año, la utilización de protección solar y el control de las horas de exposición se vuelven imprescindibles, pero tiene su costo.

En este sentido, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones, Vania Ilchuk, destacó que hay mayor conciencia ciudadana respecto al cuidado de la piel. “Son pocas las personas que están solicitando bronceadores, la mayoría solicita protector solar. Es decir, ya hay una conciencia en la gente de cuidarse del sol”, afirmó.

Se debe tener en cuenta que cada envase varía en tamaño, por lo que el valor de los bloqueadores solares de factor 30 ronda los $8.000 y $9.000, algunos de factor 50 valen $8.300 y otros de factor 80 están $10.900.

Además, hay protectores específicos por prescripción dermatológica de acuerdo a algún tipo de afección, cuyos valores van desde $13.500 el factor 30, hasta $14.500 el factor 50. Entre las marcas con mayor demanda se mencionan Dermaglós, Bagovit, Adermicina, Solar y Rayito de Sol.

“Por la época del año comienza a aumentar la demanda, pero se está dando que la gente está más consciente de los problemas que puede tener por estar expuesta al sol sin ninguna protección y, durante el transcurso del año, aquellas personas que saben que van a estar expuestas al sol, compran protecciones arriba del factor 30”, precisó.

“La mayoría de los productos son de venta libre, no tienen una cobertura social. Cada obra social tiene un ítem de cosas a cubrir en la parte de dermocosmética, que no es de productos tan masivos, sino de algunos que tienen otro tipo de composición”, aclaró Ilchuk.

El cuidado adecuado

Por otra parte, la médica especialista en dermatología, Rosana Yaluk, aconsejó realizar siempre una consulta para saber qué producto o bloqueador solar se adecúa mejor según los tipos de piel y el padecimiento o no de afecciones. “Es muy importante tener en cuenta el tipo de piel, el tiempo de exposición y la actividad que hace la persona”, remarcó en conversación con El Territorio.

“Hay pieles más oscuras que están más protegidas, y pieles más claras, con menor protección. Dentro de este rango, están las pieles grasa, seca o mixta y se debe conocer si el paciente tiene alguna patología de base como rosácea, lupus o melasma. De acuerdo a eso uno elige los protectores, los tratamientos y la hidratación adecuada”, diferenció.

Del mismo modo, explicó que “los protectores solares vienen con toque seco para las pieles grasas, o los fluidos para las mixtas. Asimismo, si una persona tiene manchas oscuras en la piel, hay protectores antimanchas que tienen productos para seguir despigmentando, y aquellas personas que tienen vitíligo, que son las manchas blancas, tienen otro tipo de bloqueador adaptado”. Sobre este punto, hizo hincapié en que “siempre es recomendable explicarle al paciente que no debe estar muchas horas expuesto al sol, que lo haga por tiempos y que renueve sus protectores solares. Cuando vuelve de la exposición, debe bañarse y colocarse los post solares para humectar y mantener la piel hidratada”.

Sin embargo, Yaluk detalló: “La piel se puede proteger de varias maneras. Los protectores solares son protecciones químicas, pero existen formas de proteger la piel a través de cápsulas naturales. Una forma fundamental también es el uso de remeras. Si bien existen remeras que tienen protección UV no son baratas y la remera de algodón húmeda para los chicos es una buena protección. Otro método físico es usar sombreros de ala ancha porque las gorras comunes cubren apenas la mitad de la nariz”.

Horarios de exposición

Recomendó tomar sol en horarios adecuados, desde las 8 de la mañana y en tiempos que no superen la media hora por vez evitando exponerse entre las 10 y las 16, momentos en los que el sol está más intenso.

No obstante, advirtió que “las personas que tienen lunares no tienen que tener exposiciones al sol hasta que hagan una consulta y sepan si los lunares son o no de riesgo. Una persona con rosácea no tiene que tomar sol porque empeora el cuadro, y la gente que tiene lupus puede hacer que se vuelva a activar la enfermedad. Hay cánceres de piel que se generan sobre lunares, incluso sobre piel sana a causa del efecto acumulativo del sol”.

Por último, señaló que no hay mucha diferencia en cuanto a los niveles de protección entre un bloqueador solar de factor 50 y uno de factor 100. “Algunos laboratorios sugeridos son Isdin, La Roche Posay, Andromaco (Dermaglós), Avene, Solenil, Fotosol, Umbrella, y Eximia y Cepage que son argentinos”, concluyó.