JxC denunciará a Insaurralde por enriquecimiento ilícito

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Ricardo López Murphy y la candidata a senadora de ese espacio, María Eugenia Talerico, anticiparon que denunciarán a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El diputado lo difundió por redes sociales donde manifestó: “Exigimos que él (Insaurralde), Kicillof y Massa expliquen cómo costeó su ostentoso viaje con un sueldo de funcionario público”, manifestaron luego de que se conocieran una serie de fotos y publicaciones del exfuncionario bonaerense con la modelo Sofía Clerici, donde se los ve a bordo de un lujoso yate en Marbella.

López Murphy manifestó también que “no alcanza” con la renuncia del exjefe de gabinete bonaerense y destacó la necesidad de saber de dónde provienen los fondos para realizar un viaje de lujo.

A la denuncia del diputado López Murphy se sumará también la candidata a senadora nacional de JxC, María Eugenia Talerico, a través del abogado Marcos Gómez Marín, con el mismo objetivo que López Murphy: que la Justicia ponga el foco en las finanzas y el patrimonio de Insaurralde. “Decidimos que este lunes iba a ser presentada por aquel tema, y ahora esto va a ser incorporado, no solo por presunto enriquecimiento ilícito como el que estamos viendo, sino también por presunto lavado de dinero”, agregó Talerico por FM Metro 95.1.

Las imputaciones se podría sumar a la que presentó el abogado Enrique Avogadro, tras la polémica del divorcio entre Insaurralde y su exesposa Jésica Cirio, donde también se agrega la denuncia presentada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora por el letrado Gastón Marano por el delito de evasión fiscal. La denunciante señala que “para poder pagar y hacer estos movimientos debe haber estructuras que debe estar usando Insaurralde”.



Malestar y condena en el oficialismo

El dirigente social y exprecandidato a presidente por Unión por la Patria (UP) Juan Grabois apoyó ayer la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de aceptar la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires luego de que trascendieran fotos de un lujoso viaje por Europa y aseguró que la medida “no es moralina, es respeto al pueblo que no puede tolerar más privilegios ilegítimos”. Por su parte el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, calificó como “terrible” el affaire protagonizado por Insaurralde, y dijo no compartir “en lo más mínimo” ese comportamiento porque “le hace muy mal a la política”.





