Lula recibió el alta médica dos días antes de lo previsto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue dado de alta este domingo luego de dos días de internación tras haber sido operado de una artroplastía total de cadera por la cual le colocaron una prótesis en la cabeza del fémur derecho y fue llevado al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de Brasilia.

Así lo informó el parte médico del Hospital Sirio Libanés de Brasilia, que indicó que Lula, de 77 años, "se encuentra con alta hospitalaria y seguirá la rehabilitación ambulatoria a los cuidados de sus médicos".

El alta determinada por los médicos Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio y Giancarlo Cavalli Polesello ocurrió dos días antes de lo previsto a raíz de que Lula, según el parte médico, consiguió ganar movilidad ayudado por fisioterapia.

El presidente "pasó la noche estable y sigue en recuperación; caminó, subió y bajó escaleras, con asistencia fisioterapéutica", agregó el parte.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió el alta este domingo a raíz de su rápida recuperación de una operación de cadera a la que se sometió el viernes pasado. Así lo anunció en su cuenta de X: "Recibí el alta y ya estoy en el Palacio de la Alvorada, donde estaré trabajando en las próximas semanas. Gracias por las oraciones y todos los mensajes de cariño. Me estoy recuperando para trabajar todavía más por Brasil y correr una maratón".

La primera dama, Rosángela Janja da Silva, celebró la noticia en la red social X (antes Twitter): "Alguien viene a cenar a casa", escribió.

El jefe del Estado permanecerá varias semanas en recuperación en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de Brasilia en la orilla del Lago Paranoá que se convertirá en el principal centro de discusiones del poder de la capital a partir de mañana.

Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona.