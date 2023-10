Recuerdan pedir el tope contra suba de prepagas

domingo 01 de octubre de 2023 | 6:02hs.

Uno de los aumentos que tendrá lugar en octubre será el de prepagas. Pero la suba de precios en este caso aplicará sólo para aquellos que no hayan hecho el trámite del tope, o no cumplan con los requisitos necesarios para acceder al congelamiento de este tipo de servicios. La factura de octubre tendrá un incremento del 6,97%. Mientras que, en noviembre, las prepagas tendrán un aumento del 10,98%. Sin embargo, las próximas facturaciones también contarán con congelamiento de precios para aquellas personas que cumplan con los requisitos patrimoniales y de ingresos, tal como anunció Sergio Massa y como lo detalló la Unión Argentina de Salud en su texto: “Las empresas de Medicina Prepaga acordaron mantener sin aumentos las cuotas por noventa días para los grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones brutos mensuales”.

Los usuarios deberán cargar su Declaración Jurada de Certificación de Ingresos en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud. El plazo para presentar la declaración jurada es hasta el 20 de cada mes. Es necesario presentarla todos los meses.