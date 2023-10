domingo 01 de octubre de 2023 | 3:52hs.

En la Universidad, cuando realizaba mis estudios de antropología, me dediqué, sin que nadie me lo pidiera, a descifrar un mensaje que encontré escrito en una gran piedra, dentro de una cueva. Mientras mis compañeros de expedición se dedicaban a discutir sobre la edad aproximada de los objetos y terrenos que hallábamos, yo saqué infinidad de fotografías a las litografías que me llamaban la atención y así, luego de años de analizar dibujos, rayas, especies de letras, pude descubrir este mensaje:

Árboles creciendo. Nubes bajando.

El hombre, sumergido profundamente, ve fauna marina pero resurge y va plantando raíces, mirando la luna tras la montaña, disfrutando el sol.

El hombre elige establecerse al pie de los cerros habitados por pájaros, entre bosques de araucarias y pastos florecientes.

“Aquí es el lugar susurran las serranías” y él con su familia establecen sus hogares compartiendo, trabajando, hombre, mujer y niño.

Disfrutan la salud bajo el sol y el aire de las sierras. La mujer trama la vida entre niños y niñas junto al hombre. Así surge el ser humano. Progresa, tiene su hogar. La mujer también elige trabajar y reinar colaborando con el medio ambiente, sembrando, cosechan do en tierra y mar, desde el este y el oeste unidos en este lugar fértil entre colinas.

Sol y aire puro siempre. Hombres y mujeres donde reina la naturaleza. Y de todo eso, YO SOY EL CREADOR.

Myrtha Magdalena Moreno

El material es parte del libro Myr…arte. Moreno ha publicado “Angeles conviviendo con el síndrome de Rest”, “A la una… a las dos… y a las tres” -en colaboración- y varios títulos en la Colección Taca taca.