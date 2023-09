Aníbal Lotocki ya no figura en el listado de médicos habilitados en Misiones

viernes 29 de septiembre de 2023 | 20:09hs.

El médico misionero Aníbal Lotocki ya no aparece en el listado de profesionales habilitados en la provincia por parte del Colegio Médico de Misiones.

A pesar de que la Sala III de la Cámara de Casación Penal lo inhabilitó en julio de este año para ejercer la medicina, hasta esta semana el cirujano seguía figurando como profesional habilitado para trabajar en un centro de salud posadeño. Sin embargo, en la tarde de este viernes el nombre de Lotocki desapareció formalmente del listado de profesionales de la salud autorizados para el ejercicio de la medicina con su matrícula provincial.

Una demora en la comunicación del fallo judicial retrasó esa decisión, habían dicho días atrás desde la entidad.

Si bien no quedó preso, Aníbal Rubén Lotocki fue condenado a 4 años de prisión por las graves lesiones que sufrió Silvina Luna tras realizarle una cirugía en los glúteos y procesado por el homicidio de otro paciente. Y además se le prohibió ejercer la medicina por cinco años.

Sin embargo, también tiene otras denuncias penales que podrían ser elevadas a juicio en el corto plazo. En tanto que en la provincia ya fue denunciado por la muerte de una persona en 2007, Romina Vega, quien falleció en una clínica céntrica de Posadas tras practicarse un procedimiento estético. Pese a que el caso fue investigado por la Justicia provincial, luego de nueve meses el entonces juez Luis Rey y la médica forense Mónica Palacios inspeccionaron la clínica que dirigía Lotocki sobre calle Córdoba de la capital misionera, determinando que no tenía mayor responsabilidad que la de un homicidio culposo. Con esas herramientas el juez dictó el sobreseimiento por falta de mérito para el médico, que debió pagar una fianza de 50.000 pesos.

“A él lo absolvieron teniendo todo en contra. Mi hermana murió por una embolia pulmonar, luego de haberse realizado una liposucción en abdomen, cintura y brazos seguida de una inyección de grasa en los glúteos. Se recuerda el caso de mi hermana porque fue uno de los primeros que tuvo Aníbal Lotocki”, sostuvo Lorena, hermana de Romina en diálogo con este medio.

Por otro lado, en una entrevista reciente con este medio, el presidente del Colegio de Médicos, Luis Flores, admitió que Lotocki no está especializado en cirugía plástica reparadora. “Este doctor no poseía ninguna especialidad, sin embargo, los pacientes seguían yendo pero para nosotros es muy claro que si uno requiere una especialidad tiene que ver si reúne los requisitos. Nosotros tenemos disponible en la página del Colegio los nombres de profesionales de todas las especialidades y mucha gente lo averigua antes de recurrir a una consulta”, señaló.

En igual sentido, explicó que siempre hay que ir con médicos que tengan la especialidad otorgada por la institución. “El paciente antes de atenderse tiene que preguntar y ver si tiene el título de especialista, todas estas personas mencionadas en el ámbito de la farándula evidentemente no se fijaron o no le preguntaron o no les importó que la persona tenga el título especialista. Nosotros tenemos especialistas en medicina estética y quemados que es como se denomina el título”.

Según la entidad que regula el ejercicio de la profesión, en Misiones hay 19 médicos con el título de médico especialista en cirugía plástica y reparadora. Los profesionales están distribuidos en Posadas, Eldorado, Oberá, Jardín América y Puerto Iguazú.