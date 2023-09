Carlos Romero y su camino artesanal en 'Mboriahú'

martes 26 de septiembre de 2023 | 15:45hs.

Carlos Romero, un hábil artesano de la madera, lleva más de 25 años creando piezas únicas en su taller familiar, conocido como Mboriahú. Originario de Montecarlo, Romero se estableció en Puerto Esperanza, donde comenzó a trabajar con la madera de los bosques circundantes. Con el tiempo, incorporó el cuero y la plata como materias primas en su artesanía.



Este emprendimiento familiar, Mboriahú, que significa “pobreza” en guaraní, surgió en un momento complicado para Carlos y su esposa, Rosa González. En ese entonces, tenían dos hijos pequeños, Facundo y Anahí, quienes posteriormente se unieron al negocio. Carlos recuerda cómo todo empezó casi por casualidad: “Hace años, mientras enseñaba artesanía en escuelas locales, me di cuenta de que los ingresos de mi trabajo y los de mi esposa, que vendía diversos artículos a través de catálogos, no eran suficientes para mantener nuestro hogar. Fue entonces cuando surgió lo que consideramos una bendición. En ese momento, los pinches o hebillas para el cabello estaban en alta demanda, así que mi esposa me preguntó si podía hacerlos de madera. Acepté el desafío y empecé. El negocio fue un éxito, y desde entonces no he dejado de crear. Con el tiempo, adquirí todo el equipo y las herramientas necesarias, expandiendo mi artesanía para incluir el cuero y la plata”.



Hoy en día, Carlos y Rosa operan una tienda en el centro de Puerto Esperanza, además de contar con su taller en uno de los barrios locales. Carlos bromea al decir: “Como pueden ver, mi casa está dentro del taller”, señalando las herramientas, los trozos de madera y las artesanías que llenan el espacio. Carlos Romero es uno de los artesanos más reconocidos de la provincia y participa en diversas ferias de artesanías y emprendimientos en todo el país. Destaca su presencia anual en la Feria de Colón, en la provincia de Entre Ríos, que es una de las más importantes del país.



Allí exhibe y vende sus creaciones, que incluyen cuencos, bandejas, relojes, percheros, tablas y platos para asado, fruteras, así como mate y bombillas personalizadas con plata y artículos de cuero, como porta termos.

Mientras disfrutan de un mate juntos, Carlos reflexiona con la mirada atenta de su esposa Rosa: “No importa lo que emprendas o hagas, siempre conlleva esfuerzo y sacrificio. Pero si le ponés amor y dedicación, el resultado final es óptimo y gratificante”.