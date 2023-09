Destacan que la devolución del IVA fue récord el fin de semana

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó ayer las medidas destinadas a “poner más dinero en el bolsillo de la gente” y que en ese marco, durante el fin de semana se alcanzó un récord en la devolución del IVA.



“Al viernes pasado se habían devuelto a 3,3 millones de personas cerca de $ 7.700 millones. Cuando terminemos de procesar lo del fin de semana, veremos que fue un récord”, dijo Michel en declaraciones radiales. Respecto de la medida Compre sin IVA, dijo que sacar el impuesto “no es eficiente desde el punto de vista técnico impositivo porque ahí se ataca la oferta”, pero subrayó que la medida impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, “va directo a la demanda”.



“Hay que devolverle el IVA a la gente para hacer un sistema menos regresivo y que tengan mayor poder adquisitivo para consumir”, puntualizó Michel, quien señaló: “Queremos convertirlo en ley porque es una política pública positiva, virtuosa, que le sirve a la gente”.



A modo de comparación, advirtió que “otros candidatos plantean que hay que bajarles los impuestos a las personas de alto poder adquisitivo que tienen cuentas en el exterior o bajarle los derechos de exportación a las cerealeras”.



En este contexto, sostuvo que “la medida de (eliminar la cuarta categoría de) Ganancias, de devolución del IVA, el alivio fiscal para pymes, monotributistas y autónomos y otra serie de medidas que vamos a seguir tomando tienen que ver con poner más dinero en el bolsillo de la gente para que mejore el poder adquisitivo”.



“Estamos poniendo una discusión política sobre la mesa que es que el salario no es ganancia y (el expresidente Mauricio) Macri recibió el gobierno con 1 millón de trabajadores pagando el impuesto, prometieron eliminarlo y cuando se fueron 2,5 millones de trabajadores lo pagaba”, agregó Michel.



Remarcó que “la gente está valorando de Massa que plantea cuestiones y las hace, y las cosas que define se implementan en 48 horas”.



Al tiempo que se implementa la devolución del IVA hasta el 31 de diciembre de este año, el gobierno envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley para dejar permanente la devolución del IVA para los productos de la canasta básica para sectores con menores ingresos. Se espera que el proyecto comience a ser debatido en comisión esta semana.



El texto precisa que, de ser aprobado por el Parlamento, el programa comenzará a regir desde el 1 de enero de 2024, y faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los beneficiarios alcanzados por la legislación.



En el artículo 1 establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social.