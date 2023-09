Empieza debate de investidura del futuro presidente español

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Los partidos políticos de España velan sus armas para iniciar hoy el debate de investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que todo indica está destinado al fracaso, aunque es un paso necesario para que luego el encargo real de armar gobierno recaiga en el socialista Pedro Sánchez, quien ajusta las negociaciones con los partidos independentistas para asegurarse esos respaldos cuando sea su turno.



“Pasaré o no por la presidencia del Gobierno, ahora o pronto, pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad”, dijo ayer Núñez Feijóo en una multitudinaria concentración conservadora en Madrid, con lo que dejó entrever sus propias dudas de que consiga los votos necesarios para gobernar España. El acto del domingo sobre la avenida de Federico II fue en sí mismo una admisión de derrota, porque fue convocado para rechazar la ley de amnistía que el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) negocia con los independentistas catalanes de Junts por el Catalunya (JvC) y de Esquerra Republicana (ERC), un compromiso que sólo podría cumplir si el PP y sus aliados son derrotados en el debate de investidura que comienza mañana. Como para alentar los rechazos del bloque que integran el PP y la formación ultraderechista Vox, el ERC reveló ayer que las negociaciones por la amnistía a los alrededor de 1.400 condenados por el proceso independentista de 2017 está en la fase técnica, porque “la parte política ya está resuelta”.



La portavoz de ERC, Raquel Sans, afirmó ayer en una rueda de prensa en Barcelona que “corren documentos” entre los agentes que plantean la amnistía, pero no ha concretado entre qué partidos circulan ni qué especifican.



“Existen diferentes propuestas y las estamos intentando abordar con la máxima coordinación posible, porque si todos reclamamos lo mismo no tiene sentido que cada uno vaya por libre”, afirmó.



De todos modos, como es una negociación en curso, Sans le recordó al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que “no tiene los votos garantizados y tendrá que trabajar en este sentido si quiere ser presidente del gobierno español”, y destacó que las condiciones del ERC son amnistía, autodeterminación y bienestar de la ciudadanía. Pero estas negociaciones no tendrán lugar antes de que sea el turno de Sánchez y para eso tiene que concretarse el fracaso de la investidura de Núñez Feijóo y el rey Felipe VI tendrá que volver a convocar a los líderes políticos y encargarle formar fobierno a Sánchez, que fue el segundo más votado en las elecciones del 23 de julio.