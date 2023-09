Tras los dichos de Rosatti, la Corte advierte sobre límites

lunes 25 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Las advertencias de la Corte Suprema sobre los límites constitucionales que impedirían llevar a la práctica las propuestas de dolarización anticipan para el próximo gobierno que la cabeza del Poder Judicial no descarta profundizar su intervención sobre el rumbo del Estado desde la revisión de constitucionalidad.



El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, explicitó esa intención en la reciente entrevista publicada en el diario español El País, del Grupo Prisa, en la que advirtió que no se puede eliminar el peso como moneda de curso legal en la Argentina.



“Todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida”, dijo sobre el deseo de Javier Milei de convertir al dólar estadounidense como moneda nacional, y remarcó: “Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla”.



El principal aludido por esa definición, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, se tomó unos días para referirse al límite que buscó anticipar Rosatti y finalmente contestó el viernes, durante un mitin organizado por el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo en Parque Norte. “Me parece que las interpretaciones de Rosatti no son apropiadas. Le hago una pregunta a Rosatti: ¿Por qué avala robarle a los argentinos con el señoreaje 25 millones de dólares por año? ¿Por qué se pone del lado de los políticos ladrones y en contra de los políticos de bien?”, indicó el economista que trabajó largos años como analista financiero de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian. Por “señoreaje”, Milei y uno de sus principales economistas y defensor de la dolarización, Emilio Ocampo, entienden los ingresos que percibe el Banco Central por la emisión monetaria y que la LLA entiende como un “robo”.



En su entrevista con el periodista Martín Sivak para El País, Rosatti no sólo se refirió a los proyectos dolarizadores del candidato libertario sino que además manifestó que en el país existe una “emisión incontrolada” que en su opinión no respeta el mandato constitucional de defender la moneda.