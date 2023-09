El derechista Núñez Feijóo, más lejos de ser gobierno

lunes 25 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Decenas de miles de simpatizantes del Partido Popular (PP) se concentraron ayer en Madrid para apoyar al líder de la formación de derecha, Alberto Núñez Feijóo, que parece encaminado a fracasar en su intento de que el Congreso lo elija presidente del Gobierno de España para desbancar al líder socialista en funciones, Pedro Sánchez.



Ante unas 40.000 personas, según los organizadores, que lo vitorearon, Núñez Feijóo volvió a acusar a Sánchez y a su partido socialista Psoe de querer mantenerse en el poder con el apoyo de partidos regionales independentistas, en especial de Cataluña, algo que considera una amenaza a la integridad territorial de España. “Lo tengo muy claro, me debo exclusivamente al conjunto de españoles, para ellos estoy, nada más”, dijo a la multitud Feijóo, que pareció volver a admitir entre líneas que no tiene los apoyos necesarios en el Congreso para ser electo jefe del futuro Gobierno tras las elecciones generales de julio pasado.



“Pasaré o no por la presidencia del gobierno, ahora o pronto, pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad”, agregó a los manifestantes, convocados para rechazar lo que el PP describe como un plan de Sánchez de amnistiar a separatistas catalanes como precio de mantenerse en el poder.