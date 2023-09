Bullrich sube críticas a Milei para llegar al balotaje

domingo 24 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, ingresa en el mes que marcará la recta final rumbo a los comicios del 22 de octubre con una nueva estrategia, en la que combinará ataques tanto al ministro y candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, como al representante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

La postulante opositora tuvo a Sergio Massa y al kirchnerismo en general como blanco predilecto de sus cuestionamientos en el primer tramo de la campaña, y se cuidó de cuestionar a Milei, consciente de que tiene que sumar votos entre los votantes de derecha.

Sin embargo, en el tramo final rumbo a las urnas, Bullrich incrementó sus ataques al economista, consciente de la necesidad de meterse en la segunda vuelta y ante la realidad de muchos sondeos que la ubican en tercer lugar de las preferencias.

“Es un caos no saber qué propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina; es evidente y claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas, no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la Argentina se soluciona sin hacer las cosas que hay que hacer en cada una de las áreas”, afirmó Bullrich al hablar sobre Milei en alguno de los encuentros que tuvo esta semana, que incluyeron una almuerzo con empresarios del llamado “círculo rojo” en el Hotel Sheraton del barrio de Retiro.

Otro de los ejes discursivos del bullrichismo en los últimos días, y que seguirá en las próximas semanas, será la denuncia de la existencia de una suerte de pacto entre libertarios y peronistas.

Así explican desde JxC el voto conjunto que se registró en la Cámara de Diputados a la hora de tratar las modificaciones en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.