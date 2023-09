Ceballos en su "corazón de las tinieblas"

domingo 24 de septiembre de 2023 | 3:54hs.

"Caso Goulart: daños colaterales", la nueva novela de José Gabriel Ceballos (Ciccus, Buenos Aires, 2023) es una obra mayor.

Ceballos nos da, con su aquilatada maestría narrativa, una reseña detallada del magnicidio ocurrido en Corrientes, aunque la novela se centra en las desventuras de dos personajes "colaterales" a quienes tal magnicidio les arruinó la vida. Y es en el personaje llamado Miguel Agustín Vaccari, un médico pueblerino, donde nuestro autor encuentra un vehículo estético extraordinario para cumplir con su propio destino de escritor raigal.

Los que seguimos la evolución de la obra de Ceballos nos embelesamos al ver cómo ha ido pasando del humor sardónico de sus habitantes de Buenavista a la "gris melancolía" de sus historias más recientes y, ahora, a la densa negritud de Goulart. El narrador esencial, ese que deja las entrañas, la vida entera en su escritura, ha llegado aquí a su "corazón de las tinieblas".

Los sentimientos y reflexiones de Vaccari en su relación con Dios, como nos ocurre con todo gran artista, nos espejan, nos devuelven a tantas noches propias de puro desasosiego en que descubrimos que el silencio de Dios no nos alcanza. Nos sentimos tentados de emparentarlo con Kafka o con Dostoievsky, pero eso no cierra: en "El proceso" Josef K se pasa toda la novela intentando averiguar de qué se lo acusa, Vaccari sin embargo sabe muy bien las razones de su persecución; en "Crimen y castigo" Raskolincov sabe -o llega a introyectar- que cometió un hecho inmundo, Vaccari por el contrario sabe que actuó bien, tímidamente quizá, pero bien al final del día. Y para colmo los dos pilares de moralidad política a quienes acude (Alfonsín y Sábato) no pueden darle más ayuda que unas conversaciones plagadas de buenas intenciones pero inútiles para frenar al monstruo.

Este largo viaje del día hacia la noche que es la obra de Ceballos nos entrega aquí una emocionante nueva singladura.

Gustavo Sánchez Mariño

Sánchez Mariño es un escritor, traductor, abogado y magistrado judicial de la ciudad de Corrientes