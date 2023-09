El Senado aceleró la eliminación de Ganancias

viernes 22 de septiembre de 2023 | 6:02hs.

Luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que busca eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría fue debatido en comisiones en el Senado. La propuesta obtuvo dictamen para votarse en el recinto la semana que viene, junto con otras propuestas como la creación de universidades públicas y para tomadores de créditos UVA.

El presidente del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, anticipó que la intención es sancionarlo el jueves que viene y agregó que el oficialismo “está a favor de los 900 mil trabajadores” y que la rebaja en Ganancias “va a impactar en el consumo”.

No obstante, destacó que “mientras no resolvamos el problema de la deuda externa, no vamos a poder resolver el problema del país”. En ese sentido, acusó a la oposición de JxC Cambio, que no firmó el dictamen, de “no entender el problema” y señaló que el gobierno de Alberto Fernández bajó 14 puntos la relación deuda-PBI desde que asumió y lo llevó al 85 por ciento.

Por el contrario, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que compartía que “se desgrave el salario, porque no es Ganancia”, pero advirtió que la bancada opositora votará en contra porque “nadie dice cómo se compensarán estos fondos que son coparticipables”.

Se estima que con la reforma impositiva sólo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos de 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.