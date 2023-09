Un diputado paraguayo dijo que iría “a la guerra” con Argentina

viernes 22 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

El diputado paraguayo Rubén Rubín sorprendió el miércoles al admitir que “iría a la guerra” y deslizar que su país necesita “misiles que alcance a zonas claves de la región”. Su polémica frase la hizo en momentos de tensión en las relaciones entre Paraguay y Argentina.

Ambas naciones mantienen conflictos por la Hidrovía Paraguay-Paraná, en la que el gobierno argentino impuso el cobro de un peaje, y Yacyretá, tras la decisión del vecino país de retirar “el 100% de la potencia de energía” que le corresponde de la central hidroeléctrica binacional.

“Este ejemplo de roce con el país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, lanzó el legislador del partido Hagamos en Paraguay en el Congreso de ese país.

Luego de la viralización de sus palabras, el legislador aseguró que fueron sacadas de contexto y que en ningún momento se refirió a la Argentina, sino sobre la desinversión en defensa de su país, que dijo que no tiene un solo avión de guerra para defenderse.

En medio de una comisión bicameral con el Ministerio de Defensa guaraní, Rubín prosiguió: “Yo creo que acá no es tanto el tema de cuántos soldados o efectivos tenemos, pero sí de tecnología, de misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos”.

El diputado mencionó -y cuestionó- un supuesto “préstamo que le dio Estados Unidos” a Argentina “para comprar aviones” y que “hace una o dos semanas se hizo público”, iniciativa que definió como “una locura”.

Sin embargo, desligó de responsabilidades a nuestro país y aseguró que era culpa de Paraguay que eso ocurra. “¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté dando préstamos a un país que trabaja con China y a nosotros nos dicen ‘no trabajes con China, trabajen con Taiwán'”, preguntó.

“Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto nomás yo, no es una afirmación. ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras hidroeléctricas?”, se quejó Rubín.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto de declaración que respalda las acciones adoptadas por el Ejecutivo para garantizar la libre navegabilidad en la hidrovía Paraguay-Paraná.