Lorena Vega sobre Lotocki: "Está matando a la gente y anda libre por la vida"

jueves 21 de septiembre de 2023 | 13:00hs.

Se siguen sumando denuncias contra el cirujano obereño Anibal Lotocki, en las últimas horas la justicia rechazó un nuevo pedido de detención, que habían elevados los abogados de las víctimas.

En paralelo a esta situación y como envión por la muerte de Silvina Luna, paciente de Lotocki, en las últimas horas se conoció que la familia de Romina Vega, la joven misionera que murió tras atenderse con Lotocki en 2007, buscará reabrir la causa que se había cerrado por falta de pruebas.

“Estamos tratando de acceder al expediente que está archivado porque ya está prescrito, pero con la ayuda del juez que está de turno, vamos a tratar de acceder al expediente y poder plantear alguna nulidad de la sentencia”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Lorena, hermana de Romina Vega.

“A partir de la muerte de Silvina Luna, es como que revivimos todo lo que pasó y es como que a la vez te da bronca, impotencia y te da fuerzas para seguir luchando para seguir pidiendo justicia a pesar de que pasaron años. Él está con tanta impunidad, no puede ser que no le encuentren nada siendo que él prácticamente está matando a la gente y anda libre por la vida, eso es muy injusto”, señaló.

Asimismo explicó que en las últimas horas se conoció que la abogada en que defendió en aquella oportunidad al cirujano se encuentra trabajando con el juez que llevó adelante la causa. "Es un indicio de que algo raro pasó, ni bien salió la sentencia de lo que fue la de causa de Romina, al tiempo la abogada empezó a trabajar con el juez. Pensamos de que hubo algo de cierta complicidad en la sentencia”.

Cabe señalar que en aquella oportunidad, Lotocki fue sobreseído y continuó ejerciendo la profesión.

“Tendríamos que evaluar bien, volver a leer todo el expediente y volver a ver cada detalle para poder plantear la nulidad de la sentencia, obviamente no va a ser fácil, pero vamos a poner todo de nuestra parte, de mi parte porque realmente queremos justicia con mi familia, no nos quedamos satisfechos con eso de que no hubo falta de pruebas porque realmente él tuvo muchas pruebas en su contra”, dijo la hermana de la víctima.

La propia Lorena, quien es abogada, será la representante de la familia en este nuevo proceso. “Voy a representar a mi mamá quien ha denunciado el caso, voy a estar acompañada con un colega que tiene mucha experiencia y va a actuar con todas las cuestiones procesales y penal”, explicó.

“Cada vez están apareciendo más víctimas, pero así y todo pareciera que sigue todo igual y la verdad que es injusto, por eso todos pedimos justicia, necesitamos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, cerró Lorena.